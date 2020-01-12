Политика

В Волгограде оппозиционеры готовятся к акции в поддержку политических заключенных

Политика 12.01.2020 14:02
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12.01.2020 14:02


Заявку в администрацию Волгограда на согласование проведения 18 января в 11 часов на площади Металлургов массового пикета направили местные активисты «Левого фронта», сообщает ИА «Высота 102». По информации организаторов, акция в поддержку политических заключенных инициирована исполкомом общественного движения и должна пройти по всей стране. В Волгограде, если разрешение от власти будет получено, в пикете планируется участие 30 человек. Готовность поддержать акцию уже публично выразили некоторые представители оппозиционных партий.

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