Экономика

ДомКлик от Сбербанка запустил уникальный сервис для выбора подходящей квартиры

Экономика 10.01.2020 16:15 Новости компаний
0
10.01.2020 16:15 Новости компаний


Сервис ДомКлик от Сбербанка усовершенствовал поиск квартир на вторичном рынке. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, теперь объявления от разных продавцов или агентств недвижимости о продаже одной и той же квартиры группируются в одной карточке на DomClick.ru.
Специальный алгоритм автоматически определяет одно главное объявление, приоритет отдается предложениям от собственников.  Ниже показываются копии этого объявления от других продавцов.
Потенциальный покупатель видит все предложения о продаже квартиры, может сравнить их и выбрать самый выгодный вариант по цене и другим условиям.
Николай Васев, директор дивизиона «ДомКлик»:«Квартира на вторичном рынке – это всегда один уникальный объект, при этом продавать ее могут сразу несколько продавцов. Теперь вместо десятков одинаковых объявлений покупатель видит только конкретную квартиру и все предложения о её продаже. Это позволит из огромного количества похожих объявлений выбрать наиболее подходящее».

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Кварцеватели для дома,офиса.Необходима консультация

Изготавливаем зонты для дымоходов и вентиляции.

ЖК "Бейкер стрит": ключи в первом квартале 2020!
Экономика
10.01.2020 17:49
Экономика 10.01.2020 17:49
3 Обсудить

0
Далее
Экономика
10.01.2020 17:36
Экономика 10.01.2020 17:36
8 Обсудить

0
Далее
Экономика
10.01.2020 15:37
Экономика 10.01.2020 15:37
0 Обсудить

0
Далее
Экономика
09.01.2020 15:43
Экономика 09.01.2020 15:43
17 Обсудить

0
Далее
Экономика
09.01.2020 12:24
Экономика 09.01.2020 12:24
0 Обсудить

0
Далее
Экономика
09.01.2020 09:54
Экономика 09.01.2020 09:54
0 Обсудить

0
Далее
Экономика
04.01.2020 11:20
Экономика 04.01.2020 11:20
11 Обсудить

0
Далее
Экономика
03.01.2020 11:58
Экономика 03.01.2020 11:58
Обсудить

0
Далее
Экономика
30.12.2019 16:45
Экономика 30.12.2019 16:45
0 Обсудить

0
Далее
Экономика
30.12.2019 08:00
Экономика 30.12.2019 08:00
0 Обсудить

0
Далее
Экономика
28.12.2019 08:23
Экономика 28.12.2019 08:23
0 Обсудить

0
Далее
Экономика
27.12.2019 14:36
Экономика 27.12.2019 14:36
16 Обсудить

0
Далее
Экономика
27.12.2019 13:38
Экономика 27.12.2019 13:38
27 Обсудить

0
Далее
Экономика
27.12.2019 10:00
Экономика 27.12.2019 10:00
0 Обсудить

0
Далее
Экономика
27.12.2019 09:43
Экономика 27.12.2019 09:43
0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

17:49
В Волгограде упорно ищут покупателей для скандального недострояСмотреть фотографии
17:36
Решили миром: уволенного главреда "Урюпинской правды" в Волгоградской области вернули на работуСмотреть фотографии
16:15
ДомКлик от Сбербанка запустил уникальный сервис для выбора подходящей квартирыСмотреть фотографии
16:14
«Он дорого нам обходится»: жители Волгоградской области попросили Владимира Путина отстранить главу района от должностиСмотреть фотографии
15:37
Региональный фонд капремонта готовится к строительному сезону-2020Смотреть фотографии
14:51
В Волгограде охотники за металлом попались на краже станковСмотреть фотографии
14:38
С утра на метле, или как журналисты ИА «Высота 102» искали дворников в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:20
В Волгоградской области поздравления с 95-летием принимает комсомолка, общественница, красавицаСмотреть фотографии
14:09
В Краснооктябрьском районе Волгограда крупную УК лишили 165 многоквартирных домовСмотреть фотографии
12:22
К делу об увольнении главного редактора «Урюпинской правды» «притянули» администрацию Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:06
Деньги есть: жители Волгоградской области накопили на черный день два с половиной бюджета регионаСмотреть фотографии
11:45
«Убил пешехода и сжег машину»: в Волгоградской области задержали сбежавшего после смертельного ДТП водителяСмотреть фотографии
11:25
В Волгограде у Мамаева кургана машина с инвалидом врезалась в столб, есть пострадавшие (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
10:30
В Волгограде четверо малолетних детей пострадали в ДТПСмотреть фотографии
10:27
300 лет истории: Олег Савченко приобрел на аукционе уникальный экспонат для волгоградского музея «Старая Сарепта»Смотреть фотографии
10:12
В Волгоградской области водитель сбил насмерть пешехода и скрылсяСмотреть фотографии
09:49
На дороги Волгограда выбросили почти тысячу тонн реагентовСмотреть фотографии
08:25
Уволенному редактору «Урюпинской правды» в Волгоградской области поможет организация Владимира ПутинаСмотреть фотографии
17:59
«Я с Волгоградской гордумы – строю дом»: помощник депутата оказался в центре скандала с недвижимостьюСмотреть фотографииCмотреть видео
16:37
Банда автомошенников идет под суд за инсценировку 79 ДТП в Волгограде и ПодмосковьеСмотреть фотографии
16:11
«Такого не видели»: на юге Волгограда «позеленела» ВолгаСмотреть фотографии
16:10
Четверо жителей Волгоградской области выкопали километр водопровода и стали миллионерамиСмотреть фотографии
15:58
В Волгограде дело тайной ячейки Свидетелей Иеговы дошло до судаСмотреть фотографии
15:43
Цеха, трубы и даже ФОК: в Волгограде распродают имущество завода - банкротаСмотреть фотографии
14:59
В Волгограде в новогодние праздники снова подорожал бензинСмотреть фотографии
14:20
Волжский обогнал Волгоград по планам на детейСмотреть фотографии
13:13
В Волгограде вахтовик из Нижнего Новгорода во время рождественского застолья порезал жителя АстраханиСмотреть фотографии
13:02
Волгоградский облсуд поставил точку в деле о гибели велосипедиста из-за пьяного нарушителяСмотреть фотографии
12:24
На Гремячинском ГОКе обсудили точки взаимодействия бизнеса и власти Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:34
В Волгоградской области изъяли десятки ящиков с нелегальным алкоголемСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 