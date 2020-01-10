Экономика 10.01.2020 16:15 Новости компаний
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10.01.2020 16:15 Новости компаний
Сервис ДомКлик от Сбербанка усовершенствовал поиск квартир на вторичном рынке. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, теперь объявления от разных продавцов или агентств недвижимости о продаже одной и той же квартиры группируются в одной карточке на DomClick.ru.
Специальный алгоритм автоматически определяет одно главное объявление, приоритет отдается предложениям от собственников. Ниже показываются копии этого объявления от других продавцов.
Потенциальный покупатель видит все предложения о продаже квартиры, может сравнить их и выбрать самый выгодный вариант по цене и другим условиям.
Николай Васев, директор дивизиона «ДомКлик»:«Квартира на вторичном рынке – это всегда один уникальный объект, при этом продавать ее могут сразу несколько продавцов. Теперь вместо десятков одинаковых объявлений покупатель видит только конкретную квартиру и все предложения о её продаже. Это позволит из огромного количества похожих объявлений выбрать наиболее подходящее».
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