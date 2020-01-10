



Сервис ДомКлик от Сбербанка усовершенствовал поиск квартир на вторичном рынке. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, теперь объявления от разных продавцов или агентств недвижимости о продаже одной и той же квартиры группируются в одной карточке на DomClick.ru.

Специальный алгоритм автоматически определяет одно главное объявление, приоритет отдается предложениям от собственников. Ниже показываются копии этого объявления от других продавцов.

Потенциальный покупатель видит все предложения о продаже квартиры, может сравнить их и выбрать самый выгодный вариант по цене и другим условиям.