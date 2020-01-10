



Объем вкладов и прочих привлеченных средств жителей Волгоградской области составил на октябрь 2019 года 257 миллиардов 212 миллионов рублей. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате, где опубликовали сборник о краткосрочных экономических показателях Волгоградской области за январь-сентябрь 2019 года. Данные приводятся со ссылкой на отделение по Волгоградской области Южного главного управления ЦРБ.

Объем средств, которые жители региона держат на черный день, неуклонно возрастает. Так, на конец 2017 года эта сумма составляла 223 миллиарда 902 миллиона рублей, по итогам 2018 года – 245 миллиардов 480 миллионов рублей. На начало 2019 года на вкладах жители региона хранили 257 миллиардов 212 миллионов рублей.

Напомним, бюджет Волгоградской области на 2020 год составляет примерно 100 миллиардов рублей.



