Расследования

Волгоградский облсуд поставил точку в деле о гибели велосипедиста из-за пьяного нарушителя

Расследования 09.01.2020 13:02
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09.01.2020 13:02


Вступил в законную силу приговор в отношении жителя Волжского, по вине которого 25 мая 2019 года погиб велосипедист. Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-секретарь облсуда Екатерина Вальковская, по совокупности преступлений Романенко назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев, с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права управлять транспортными средствами на срок 3 года. Кроме того с осужденного взыскана компенсация морального вреда в пользу близких родственников погибшего, а также расходы на погребение.

Судом первой инстанции установлено, что 39-летний Сергей Романенко, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не имея прав на управление транспортным средством, сел за руль автомобиля марки «LADA 21074», принадлежащего его отцу, и направился на автомойку.  Двигаясь по проезжей части улицы Пушкина, по направлению от улицы Александрова в сторону улицы Оломоуцкой, Романенко совершил наезд на велосипедиста  С.  Осознавая, что он является виновником ДТП и может быть привлечен к уголовной ответственности, Романенко скрылся с места происшествия, не оказав пострадавшему никакой помощи. Автомобиль он оставил в гараже, находящимся в собственности его сестры,  с целью его сокрытия от правоохранительных органов. Однако в этот же день Романенко был задержан сотрудниками полиции. Спустя двое суток после ДТП велосипедист  скончался от полученных травм.
Приговором Волжского городского суда Волгоградской области Романенко С.А. был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч.4 ст. 264 УК РФ, ст. 264.1 УК РФ. Посчитав назначенное наказание излишне суровым, осуждённый обжаловал приговор.
В свою очередь потерпевшая – дочь погибшего  подала апелляционную жалобу, в которой просила назначить Романенко более суровое наказание.
Волгоградский областной суд, изучив материалы дела, выслушав участников процесса, оставил приговор Волжского городского суда без изменения, а апелляционные жалобы – без удовлетворения. 

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