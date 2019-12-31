Молодой парень в Волгоградской области погиб на трассе

Происшествия 31.12.2019 09:53
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31.12.2019 09:53
Трагедия произошла накануне рано утром. По предварительной информации, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, 21-летний водитель, управляя автомашиной «ВАЗ-2112», двигаясь по дороге «Жирновск-Камышин-Петров-Вал-Лебяжье» не справился с управлением и совершил опрокидывание. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте до прибытия скорой помощи.
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