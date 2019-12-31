Происшествия

В Волгоградской области виновник ДТП скрылся с места аварии

Происшествия 31.12.2019 09:47
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31.12.2019 09:47


На трассе «Волгоград-Сальск» в Светлоярском районе в результате ДТП пострадали три человека. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области,  накануне утром 43-летний водитель, управляя автомашиной «Мазда 6», задел стоящую на проезжей части без включенных габаритных огней и без знака аварийной остановки автомашину «Газель».  После чего иномарка выехала на полосу встречного движения и столкнулась  с автомашиной «Газель Некст». В результате ДТП водитель и 39-летняя пассажирка машины «Мазда», а также водитель автомашины «Газель Некст» получили различные травмы. Водитель автомашины «Газель» скрылся с места ДТП.

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