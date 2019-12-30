В Госдуме предложили уравнять зарплаты депутатов и обычных граждан как подарок россиянам на Новый год





Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов («Справедливая Россия») предложил уравнять зарплаты депутатов и обычных граждан как подарок россиянам на Новый год. Об этом парламентарий сообщил Агентству городских новостей «Москва», комментируя соответствующую инициативу депутата заксобрания Ленинградской области Владимира Петрова.

«Мое предложение: давайте зарплаты депутатов приравняем к средней зарплате гражданина по стране. Вот это будет этичным, моральным поступком и очень хорошим подарком к Новому году для наших граждан. А прописывать, сколько пить, сколько есть и как депутатам танцевать - это надо оставить на потом. Надо думать о главном», - сказал Олег Нилов.

Ранее «Известия» сообщили, что Владимир Петров предложил ввести правила поведения чиновников на корпоративах. По его мнению, чиновники являются «лицом» государства, и появление материалов об их неэтичном поведении во время праздничных застолий негативно сказывается на имидже и авторитете государственной власти.

Между тем, читатели ИА "Высота 102", ранее откликнувшиеся на предложение сформулировать свой вопрос для журналистов, которые побывали на недавней пресс-конференции президента России, также интересовались, почему зарплата депутатов Государственной и областной дум в разы превышает доходы учителей и врачей. Средняя зарплата депутата Госдумы составляет около 384 тысяч рублей в месяц.