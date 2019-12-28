









Авария произошла сегодня на улице Карбышева в Волжском. Как сообщают очевидцы, в остановку общественного транспорта врезался автомобиль BMW, есть пострадавшие. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и МЧС.

По данным ГУ МВД России по Волгоградской области, в результате ДТП пострадал пассажир иномарки. Водитель BMW с места происшествия скрылся, в настоящее время его ищут. Убегающего мужчину запечатлела камера видеонаблюдения.





Фото и видео пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области и группы Вконтакте "Жесть Волжский"