Культура

Известный волгоградский актер в шоке от театрального факультета местного вуза

Культура 28.12.2019 10:27
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28.12.2019 10:27




Театральный факультет Волгоградского института культуры пребывает в ужасающем состоянии. Об этом заявил главный режиссер Нового экспериментального театра Владимир Бондаренко. В ходе пресс-конференции, посвященной итогам 2019 года для учреждения культуры, заслуженный артист России, художественный руководитель молодежного театра поднял кадровую проблему.
«Они подготавливают практически профессионально непригодных специалистов - обеспечивают только дипломами. К сожалению, нет никакой базы для театрального факультета. Нет ни учебного театра, ни костюмерной, ни реквизиторской. Там абсолютно странные учебные программы. На втором курсе заканчивается сценическая речь. Выпускники не владеют этими навыками – срывают голоса. Требуется полнейшая перестройка. Для чего брать следующий курс? Сначала нужно определить, кто будет преподавать», - заключил Бондаренко.
Актер НЭТа Игорь Мазур добавил, что в этом году выпускается последняя группа студентов театрального факультета института культуры. Будет ли новый набор – неизвестно. 
В Новом экспериментальном театре в настоящее время 44 артиста. Недавно в трупу была принята новая актриса, которая ранее служила в астраханском театре.

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