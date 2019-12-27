Грабили и вымогали: в Волгоградской области осудили преступную группу под руководством уроженца Чечни





Организатор и члены преступной группы осуждены Волжским городским судом к длительным срокам лишения свободы за вымогательство денег у военнослужащих, грабежи и разбой. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня пресс-секретарь Волгоградского областного суда Екатерина Вальковская, потерпевшими по делу признаны 14 человек, а также ООО "Лукойл-Нижневолжскнефтепродукт".

Судом установлено, что 34-летний уроженец Чечни Расул Джабраилов создал организованную преступную группу, целью которой было совершение тяжких преступлений на территории Волгограда, Волжского, Калача-на-Дону, Среднеахтубинского и Ленинского районов Волгоградской области, связанных с вымогательством и хищением чужого имущества. В состав преступной группы, действовавшей с августа 2015-го по март 2016 года, Джабраилов вовлек еще 9 человек. Большая часть вымогательств совершалась в отношении военнослужащих.

Подсудимые тщательно подготавливались к совершению преступлений, устанавливали лиц, склонных к психологическому воздействию, данные об их личной жизни и близких людях. После чего, действуя под мнимыми предлогами, под угрозой применения насилия либо с применением такового, требовали передачи им денежных средств. Вымогаемая сумма варьировалась от 10 до 200 тысяч рублей. Кроме того, участниками преступной группы было совершено разбойное нападение на автозаправочную станцию, а также ряд грабежей.

В результате преступных действий организованной группы гражданам и юридическому лицу причинён ущерб на общую сумму 640 946 рублей.

Организатор преступной группы приговорен к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев. Остальным членам группы, в зависимости от участия каждого в совершаемых преступлениях, назначено наказание на срок от 3 до 11,5 лет лишения свободы. С осуждённых в пользу потерпевших взыскан причинённый материальный ущерб.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.