В Волгоградской области жителям расскажут, как избежать заражения энтеровирусной инфекцией. Территориальное управление Роспотребнадзора с сегодняшнего дня, 27 июля, проводит «горячую» линию по этой теме.

Звонков жителей, которые желают просветиться в этом вопросе, в управлении ждут до 7 августа в рабочие дни с 10:00 до 17:00 мск, кроме обеденного время с 12:30 до 13:00 мск.

В Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области позвонить можно по телефонам: 8-8442-24-36-43, 8-8442-24-36-45 и 8-8442-24-36-60.

По данным федеральных СМИ, в настоящее время следователи выясняют причины вспышки энтеровирусной инфекции в санатории «Обуховский», где пострадали дети. Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

Фото из архива V102.RU