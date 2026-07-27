В Волгоградской области спасатели помогли 41-летней женщине на надувном круге, которую течение стремительно уносило от берега Ахтубы. В ГКУ Служба спасения сообщили, что отдыхающую, которая не могла противостоять стихии, заметил вахтенный наблюдатель.

Благодаря тому, что спасатели вовремя отреагировали и заметили опасность, трагедии удалось избежать. Женщине оказали помощь еще до того, как она успела ее попросить.

Напомним, что накануне спасатели пришли на помощь группе отдыхающих на кругах и надувных матрасах, которых сносило течением. Они стремительно неслись по реке и звали на помощь, которая подоспела вовремя.

Фото из архива V102.RU