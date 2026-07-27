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Происшествия

МЧС ликвидировало все угрожающие волгоградским селам ландшафтные пожары

Происшествия 27.07.2026 08:42
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27.07.2026 08:42


В Волгоградской области на утро 27 июля ликвидированы все ландшафтные пожары, которые бушевали накануне в регионе. Населенные пункты, которым угрожал огонь со степи, удалось отстоять.

– Все вчерашние пожары ликвидированы. Действующих нет, – рассказали в ГУ МЧС России по региону. – По области за вчерашний день был 161 выезд.

Ранее сообщалось, что пожарные расчеты ликвидируют крупный пожар в Быковском районе, где огонь зашел в поселок Верхний Балыклей и захватил один жилой дом и четыре хозпостройки. 

В МЧС уточнили, что здесь горела сухая растительность на площади 5 га, а также один дом и четыре хозпостройки. С огнем боролись 10 часов. Ликвидировать пожар удалось в 21:29 мск. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

Также накануне вечером сообщалось о мощном пожаре вдоль трассы «Камышин-Саратов», где горела лесостепь. О площади ликвидированного пожара в этом районе не сообщается. Видео ландшафтных пожаров в местных пабликах публиковали также и из других районов области.

Напомним, что ландшафтные пожары в Волгоградской области начались из-за 40-градусной жары и ветра. Прошедший ночью дождь снизил градусы и охладил пожароопасную обстановку в регионе. 

Фото из архива V102.RU

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