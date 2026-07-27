1,6 млн рублей задолжали работодатели волгоградцам





В Волгоградской области объем зарплатной задолженности перед работниками на конец июня остался на уровне 1,6 млн рублей. Такая ситуация, по данным Росстата, сохраняется уже третий месяц подряд.

При этом самое тяжелое положение с зарплатными долгами в ЮФО остается в Краснодарском крае. В этом регионе работодатели не выплатили сотрудникам рекордную сумму – 597,9 миллиона рублей.

Только два субъекта Южного федерального округа - Ростовская область и Адыгея – не имеют никаких долгов по зарплате. Самые высокие темпы погашения долгов зафиксированы в Крыму. В этом субъекте за месяц их удалось снизить почти наполовину – до 13,3 миллиона.



