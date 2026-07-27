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Общество

РПН проверил воздух в Волгограде после ландшафтного пожара

Общество 27.07.2026 06:44
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27.07.2026 06:44


Сотрудники Роспотребнадзора проверили качество атмосферного воздуха в связи с крупным ландшафтным пожаром, который бушевал на границе Кировского и Красноармейского районов Волгограда.

– По результатам исследований превышений предельно-допустимых концентраций исследованных веществ не обнаружено, – сообщили в территориальном управлении.

Напомним, пожарные боролись с огнем в районе остановки «Лесобаза» почти три часа. По предварительной информации, сухая трава загорелась из-за неосторожного обращения с огнем неизвестных лиц.

Атмосферный воздух специалисты проверили на территории ближайшей жилой застройки, в том числе на ул. Надымской. 

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