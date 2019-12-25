В Волгограде экс-сотруднику академии МВД дали 10 лет за инсценировку ДТП

Расследования 25.12.2019 17:12
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25.12.2019 17:12
К 10 годам в колонии общего режима и штрафу в 1 миллион рублей приговорил Центральный районный суд бывшего сотрудника Волгоградской академии МВД Эмина Гамидова. Как сообщила ИА "Высота 102" пресс-секретарь Волгоградского областного суда Екатерина Вальковская, его признали виновным в совершении четырех эпизодов мошенничества в сфере страхования, совершенных в составе организованной группы, а также трех эпизодов мошенничества, совершенного в особо крупном размере. Суд лишил осужденного специального звания "майор полиции" и запретил занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти в течение 2 лет. Гособвинение поддерживала прокуратура Центрального района Волгограда, уточнила старший помощник прокурора области Оксана Черединина.
Следствием и судом установлено, что фигурант уголовного дела в начале 2016 года организовал преступную группу с целью хищения денежных средств страховых компаний путем инсценировки дорожно-транспортных происшествий.
С марта 2016 по ноябрь 2017 года организованной группой под руководством осужденного в результате предоставления фиктивных документов о ДТП произведены страховые выплаты на общую сумму более 5 миллионов рублей.
Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области совместно с УСБ ГУ МВД по региону. Вину бывший полицейский не признал.
Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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