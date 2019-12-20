Экономика 20.12.2019 12:21
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20.12.2019 12:21
Устойчивая энергия – это необходимость, фактор, востребованный временем. В населенных пунктах региона вопрос бесперебойного электроснабжения потребителей требует особого внимания. Для территориальной сетевой организации ПАО «Волгоградоблэлектро» – это приоритетная задача.
В городе Ленинске реализован по-настоящему значимый для его жителей проект по реконструкции высоковольтных линий электропередачи от подстанции 35/10 кВ «Пойменная». В результате проведенных работ модернизированные энергообъекты отвечают требованиям безопасности и адаптированы к возрастающим нагрузкам.
Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, в последние годы из-за увеличения потребления электрической энергии нагрузка на линии возросла. С наступлением зимнего периода, из-за непогоды, ветра и обильных осадков проблема приобретала острый характер. Энергетики взяли решение вопроса на особый контроль и приняли все необходимые меры для приведения электросетевой инфраструктуры в надлежащее техническое состояние.
Вместо деревянных опор и оголенных проводов линий электропередачи установлено 116 железобетонных опор, проложено 13 километров изолированного провода и 2 километра кабельных линий. Также выполнен монтаж 23 линейных разъединителей для оперативного реагирования на нештатные ситуации и управления энергообъектами.
По словам энергетиков, несмотря на сложность проведения работ по существующей линии, задача выполнена в срок и с минимальными отключениями электроснабжения потребителей.
Отметим, что подстанция «Пойменная» несет основную нагрузку по обеспечению электроэнергией более 70% жилых домов и социальных учреждений города, включая детские сады, школы, учреждения дополнительного образования, дом культуры «Октябрь», центральную библиотеку, почтовые отделения и другие организации.
Как поясняют в ПАО «Волгоградоблэлектро», реализация проектов по повышению надежности электроснабжения потребителей в населенных пунктах будет продолжена. Утвержден объем работ по инвестиционной программе:модернизации, реконструкции и строительству объектов электросетевого хозяйства на 2020-2024 годы.
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