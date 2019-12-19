Восточный базар, хорошие шутки и контрабанда мандаринов: о чем говорили и молчали на пресс-конференции Путина





4,5 часа - охотно, а местами не очень, отвечал на вопросы российских и зарубежных журналистов Владимир Путин. Представителям волгоградских изданий, которых было несколько на ежегодной пресс-конференции, прорваться к микрофону не удалось. Отчасти, повезло корреспонденту ИА «Высота 102», один двух вопросов которого частично прозвучал, благодаря коллеге из РИА «Новости».

«Высота 102» хотела спросить президента о деградации партийной системы и неумелых попытках имитировать политическое разнообразие, в частности, в регионах. Яркий пример – назначение на должности вице-спикеров областной думы после выборов в сентябре 2019 года представителей четырех парламентских фракций – «ЕР», КПРФ, ЛДПР и «СР». Видимость политического плюрализма внутри парламента таким способом создали. Но по факту, высокие должности получили, в том числе, лица, которые не пользуются авторитетом, либо вообще не известные общественности люди, один из которых никогда не жил в регионе до дня выборов.

Корреспондент федерального информагентства спросила проще – есть ли политическая конкуренция в нашей стране? Ответ президента оказался обтекаем и сенсаций не содержал.

«Высота 102» держала в запасе и второй вопрос, около которого также потоптались другие коллеги, обратившиеся к Владимиру Путину. Это зарплаты бюджетников. «Чтобы заработать 30 тысяч в месяц учителя нашего региона вынуждены значительно увеличить свою почасовую нагрузку, порой в ущерб качеству работы. Рядовой депутат Госдумы от Волгоградской области независимо от объема работы получает около 400 тысяч рублей в месяц. Почему между зарплатами учителей и депутатов Госдумы – такой фантастический разрыв? Может, зарплаты в Госдуме тоже должны зависеть от эффективности работы народных избранников?», - так бы звучал вопрос «Высоты 102».

О зарплатах лидера страны все же спросили – только не педагогов, а медиков. Журналист URA.RU поинтересовался, почему главврач может получать сотни тысяч рублей, а хирург – 50 тысяч, и то с натяжкой.

«Это одна из проблем, которую мы должны решить. С точки зрения заработной платы надо смотреть внутрь самой отрасли. Первое, что надо сделать, надо избавиться от этой несправедливой дифференциации. Нужно, безусловно, изменить базовую ставку постоянного оклада. Она сейчас в регионах у нас разнится от 35 до 50 процентов. Нужно сделать единый подход по всей стране. Также нужно создать единый подход к стимулирующим выплатам», - заявил Владимир Путин.

Без плакатов на сегодняшней пресс-конференции представителям СМИ делать было нечего. «Лес рук» -это точно не про данное мероприятие, которое больше походило на митинг. «Севастополь хочет», «Женский вопрос», «Нам нужен мир», «Ведро урана» - таблички с такими лозунгами, а также названиями городов, скотчем приматывали к селфи-палкам и поднимали как можно выше.





Модератор встречи - пресс-секретарь президента командовал этим парадом, на свое усмотрение определяя, кому дать слово, а кому нет. Нередко в эту игру, а ближе к концу мероприятия все активнее, включался и сам Владимир Путин. Региональные журналисты задали немало вопросов, но Дмитрий Песков все-таки был на стороне федералов. Можно даже сказать, что почти на 5 часов он стал их личным омбудсменом. «У нас уже сложилась традиция, мы даём право начинать пресс-конференцию «старожилам» президентского пула, «Мы незаслуженно забыли про РБК», «Мы еще не охватили «РЕН ТВ» - и далее по списку. Российские издания вниманием господина Пескова не были обделены. Оттого некоторым корреспондентам из провинции становилось немного досадно.

Но гораздо обиднее и досаднее было тем журналистам, которые преодолели пол-локтя по карте страны для встречи с Путиным, но так его и не увидели. Вместить 1895 аккредитованных лиц зал пресс-конференции объективно не мог. За 15 минут до начала мероприятия дружелюбным голосом по громкой связи было объявлено, что в пресс-центре будет трансляция и там-то места всем точно хватит. Если можно с натяжкой применить к такой ситуации слово «огорчение», то журналисты, действительно, были огорчены.

Бывалые участники пресс-конференций Путина, некоторые из которых скромно именовали себя ветеранами, пытались протащить в зал съестные припасы. Журналистов предупреждали, что этого делать не стоит. И правда, как выяснилось опытным путем, шансы пронести контрабанду были равны нулю. При входе в помещение сотрудники ФСО извлекали из карманов, сумок и портфелей журналистов фрукты, конфеты и даже кексы, которыми угощали в буфете.





В какой-то момент пресс-конференции, во второй ее половине, часть журналистов будто потеряли интерес к происходящему на сцене. Сидящие «на галерке» активно общались, иногда умудрялись записывать комментарии коллег для телесюжетов. К финалу встречи журналисты – на сей раз передний фланг – в конец распоясались. В зале стоял гул, последний шанс получить в руки микрофон и выйти в прямой эфир федеральных каналов упускать не хотелось. На первых вопросах Путин деликатно просил прессу не устраивать восточный базар, но именно им в итоге дело и закончилось.

За время пресс-конференции Владимир Путин подарил своим гостям немало хороших шуток. Журналистка с Камчатки думала, что здорово съюморила, спросив президента о дорогостоящих авиарейсах на Дальний Восток и льготных билетах. «Вы очень давно не приезжали на Камчатку с официальным визитом. Не связано ли это с недоступностью авиабилетов?», - обратилась к главе государства корреспондент. Путин, не думая ни секунды, ответил: «Это не связано с дороговизной билетов, потому что я как раз попадаю в льготную категорию».

Много заданных вопросов, что традиционно и логично, касались дел международных. Но нужно отдать должное главе государства, к вопросам внутренней политики он неоднократно возвращался сам и без намеков со стороны. Не единожды Путин озвучил, что с ростом реальных доходов населения в стране есть сложности, и что эта проблема – номер один.

По завершении пресс-конференции у журналистов работа только началась - вечерние выпуски новостей без их сообщений никак не обойдутся. Увы, буфет давно закрылся - со стола сотрудников ФСО один за одним исчезали последние изъятые мандаринки.



