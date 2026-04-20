



Таганский суд Москвы признал компанию-владельца популярной среди несовершеннолетних игры Roblox виновной в пропаганде ЛГБТ*-отношений. По решению суда разработчики должны заплатить восемь миллионов рублей.

Как ранее сообщалось информагентством, ранее Роскомнадзор заблокировал популярную игру в связи с распространением в ней экстремистского, террористического и другого противоправного контента. Со стороны российского правительства предпринимались попытки выстроить диалог с платформой, но разработчики не реагировали на замечания о нарушении российского законодательства в игре.

Сейчас игровая платформа недоступна для скачивания в России. Также серверы игры перестали открываться и загружаться среди игроков.

В Роскомнадзоре выразили надежду, что обещание разработчиков будет действительно реализовано, тогда надзорный орган сможет «взаимодействовать с платформой, как и с любым другим сервисом, соблюдающим российское законодательство».

* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.

