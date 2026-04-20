Двое саратовцев пополнили российский список террористов





Росфинмониторинг включил двоих жителей Саратовской области в перечень террористов и экстремистов. Как сообщает ИА «СарИнформ», в обновленном списке фигурируют 47-летний Руслан Джабраилов и 18-летний Александр Субботин.

– Джабраилов – житель города Маркс. Субботин зарегистрирован в Саратове. Рядом с фамилиями горожан стоят «звездочки». Обычно так служба маркирует причастных непосредственно к терроризму, – сообщает саратовское информагентство.

Напомним, что на 20 апреля в российском списке террористов и экстремистов значатся уже почти 21 тысяча человек.