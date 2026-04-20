Минобороны за ночь сбило 112 украинских БПЛА





В ночь на 20 апреля ВСУ вновь предприняли попытку террористического удара по мирным жителям российских регионов. По данным Минобороны, атака была отбита дежурными подразделениями.

- В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 112 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, - уточнили в военном ведомстве.

Дроны сбивались в воздушном пространстве Астраханской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.