24 поезда выбились из графика под Ростовом из-за атаки ВСУ





В Ростовской области на станции Персиановка Северо-Кавказской железной дороги после атаки дронами ВСУ возобновили движение поездов. Как сообщает Привет-Ростов, составы начали входить в график с 04:24 – после восстановления поврежденной инфраструктуры.

Уточняется, что сбой в движении поездов произошел по причине падения обломков сбитого средствами ПВО дрона. Усилиями специалистов последствия атаки были оперативно устранены.

– На время ограничений были задержаны 24 поезда. Время отклонения от графика составило от 20 минут до 6,5 часов. Для поддержки пассажиров, чьи составы находились в пути более 4 часов, на вокзалах Ростов-Главный, Шахтная, Новочеркасск, Зверево и Лихая организовали выдачу воды и питания, – сообщает ростовское СМИ.

Актуальную информацию о расписании пассажиры могут получить через круглосуточный центр поддержки.