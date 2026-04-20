Пожар в школе Слюсаря ликвидировало утром ростовское МЧС





В Ростове-на-Дону утром 20 апреля произошел пожар в школе Б. Ю. Слюсаря. Как сообщает Привет-Ростов, из здания были экстренно эвакуированы педагоги и школьники – около 950 человек.

– Сообщение о возгорании поступило в 08:17. Огонь охватил площадь примерно 10 квадратных метров. На место оперативно прибыли пожарные расчёты. Полностью потушен пожар к 08:36. В тушении участвовали 18 специалистов и 7 единиц техники, в том числе силы МЧС России, – передает ростовское СМИ.

По предварительным данным, огонь занялся в кабинете технологии – изначально загорелся компьютер.

Никто из детей и педагогов не пострадал.