К 1 году и 9 месяцам лишения свободы в колонии общего режима приговорен директора ОАО "ЗЖБИК" Дмитрий Тозик за сокрытие денежных средств организации на сумму свыше 253 миллионов рублей. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в пресс-службе Волгоградского областного суда.

Как установлено судом, в период с июня 2016 года по январь 2018 года Тозик, являясь фактическим руководителем ОАО "ЗЖБИК", достоверно зная о размерах имеющейся у завода задолженности по уплате налогов, действуя с целью воспрепятствования принудительному взысканию недоимки по налогам, скрыл денежные средства организации, подлежащие поступлению на расчетный счет его общества.

Он осуществлял расчеты с контрагентами путем выполнения безналичного перечисления денежных средств с использованием счетов аффилированных и подконтрольных ему организаций. В результате Тозик, имея реальную возможность осуществить уплату организацией задолженности по налогам на сумму более 27,3 миллиона рублей, скрыл денежные средства фирмы в сумме 253 880 919 рублей, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке в установленный законом срок.