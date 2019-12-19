"Цвет настроения - жёлтый": российские журналисты предвкушают встречу с президентом Путиным





За насколько часов до старта ежегодной пресс-конференции Владимира Путина в Центре международной торговли большой ажиотаж, сообщает корр. ИА "Высота 102" с места событий.

Получившие бейджи на ярко-желтой тесьме журналисты толпятся на досмотре. Сотрудники ФСО особенно придирчивы - впрочем, как и всегда. Бывалые гости таких мероприятий в курсе, что флакончик духов в сумке может обернуться проблемами.

Уже со входа раздается звук вувузелы, которая не вувузела вовсе, просто на нее похожа. На самом деле внимание коллег (не без успеха) привлекает журналист из Мордовии в народном костюме с национальным инструментом в руках. Логично, что его волнует национальный вопрос - на эту тему он рассчитывает поговорить с первым лицом страны.





Его коллега из Саранска, похоже, изначально собиралась на "Поле чудес", потому что приехала с подарком. Путину, по мнению корреспондента, срочно нужны валенки, которые делают в мордовской деревне. Важное уточнение - той самой деревне, где был прописан Жерар Депардье. Девушка даже знает размер ноги Владимира Владимировича - 42-ой. Но она предусмотрительно взяла 43-ий - кто же носит валенки на босу ногу? Разумеется, под носок.





В оранжевом жилете и каске явилась на пресс-конференцию главы государства корреспондент из Екатеринбурга. Боль уральцев близка сердцам волгоградцев. Там тоже нет второй ветки метрополитена (метротрама - в нашем случае).





Представитель ГТРК Калининграда в медицинской маске держит в руках плакат с надписью "Онкоцентр". Такого медцентра в самой западной точке страны нет до сих пор. К строительству приступили недавно, но работы, как утверждает журналист, буксуют из-за подрядчика. Путин, как надеется телевизионщик, может ускорить этот процесс. Что такое упущенное время, журналист знает не понаслышке - в этом году от рецидива скончалась его онкобольная мама.





Журналистка из Пскова, вооружившись плакатом с надписью "Гав-Гав", хочет спросить президента о проблеме бродячих животных и нехватке приютов. Кстати, журналистов организаторы пресс-конференции просили брать плакаты не больше формата А4.

С каждой минутой плотность журналистов на квадратный метр холла, где проходят сборы прессы, растет. В полдень по московскому времени Владимир Путин начнет отвечать на вопросы тех, кто пролетел тысячи километров, чтобы попытаться их задать.

Напомним, 15-я большая пресс-конференция Владимира Путина начнется сегодня в полдень по московскому времени или в 13.00 по местному времени. На нее аккредитовано рекордное число журналистов — 1895 человек. В прошлом году главе государства в ходе пресс-конференции удалось ответить на 61 вопрос.



