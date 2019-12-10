В Воронежской области погибли пять человек в ДТП с автобусом из Волгограда





Полицейскими в Борисоглебском районе Воронежской области устанавливаются обстоятельства ДТП, в результате которого погибли пять человек. Как сообщили ИА «Высота 102» в главном управлении МВД по Воронежской области, трагедия произошла сегодня в 11-30 часов на 622 километре автодороги «Москва-Астрахань» в Борисоглебском районе Воронежской области. Водитель микроавтобуса «Пежо Боксер», двигаясь со стороны города Волгоград в направлении Москвы, по предварительным данным, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся со встречным грузовым автомобилем «Мерседес», под управлением 37-летнего мужчины. После этого микроавтобус столкнулся с автомобилем ВАЗ-2110, который двигался в сторону Москвы.

В результате ДТП водитель и четыре пассажира микроавтобуса скончались на месте происшествия. Два человека получили телесные повреждения различной степени тяжести (пассажир микроавтобуса и водитель легкового автомобиля, 53-летний житель Волгограда), доставлены в медицинское учреждение. Среди пострадавших детей нет.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.



