Аналитика

Деньги на ветер: в Волгоградской области разрушаются брошенные детьми-сиротами поселки

Аналитика 08.12.2019 20:16
16956 24
08.12.2019 20:16





Десятки домов, построенных в Волгоградской области для детей-сирот, пустуют и разрушаются из-за отсутствия присмотра. Вчерашние выпускники детских домов не хотят жить «у черта на куличках», на отдаленных территориях, где для них строили целые поселки, и из-за того, что в этих местах нет работы, и из-за того, что некоторые застройщики подсунули вместо домов откровенную халтуру. Как дети-сироты по месседжеру подписывали документы перед заселением в дома, зачем чиновники комитета строительства советуют новоселам открывать окна даже зимой и почему в деле решения социальных вопросов детей-сирот пришла пора переходить от формализма к человечности – в спецрепортаже ИА «Высота 102». Журналисты информагентства побывали в Среднеахтубинском, Чернышковском, Даниловском и Нехаевском районах, где были построены целые поселки для детей-сирот,  и узнали все из первых уст. 

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