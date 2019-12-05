Политика

Лидер КПРФ в Волгоградской области прокомментировала лишение партбилета депутата Кравченко

Политика 05.12.2019 17:08
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05.12.2019 17:08


Исключение из КПРФ депутата Волгоградской гордумы Ильи Кравченко стало большим сюрпризом для регионального лидера партии. Как заявила ИА «Высота 102» секретарь Сталинградского обкома Тамара Головачева, об истинных причинах принятого Краснооктябрьским райкомом решения ей ничего не известно. Претензий к коммунисту Кравченко у нее также нет. «Он исполнял все партийные решения», - отметила Головачева. Документов, подтверждающих кадровое решение, она  пока также не видела. 
В настоящее время обком изучает ситуацию и в ближайшее время озвучит свою официальную позицию. Секретарь Краснооктябрьского райкома Александр Сербанюк от комментариев на данную тему отказался.
Решение о лишении партийного билета народного Ильи Кравченко Краснооктябрьский райком принял накануне. Сегодня бывший коммунист известил о данном факте первичное отделение партии, в котором состоит, и посетил с этой же новостью обком. Илья Кравченко избрался в Волгоградскую городскую думу по списку КПРФ в сентябре 2018 года.

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