



Арестован главарь организованной группы, которая подозревается в хищении бюджетных средств, выделенных в свое время комитетом сельского хозяйства Волгоградской области. Как стало известно ИА «Высота 102», речь идет о сумме почти в 200 миллионов рублей. Следствие полагает, что с 2013 по 2015 годы деньги «уплывали» в руки нескольких мошенников, занимавшихся заключением договоров сельхозстрахования с государственной поддержкой. Договоры заключались между фермерами Волгоградской области и одной из страховых компаний. В преступной группе, помимо руководителя, состояли еще 3 человека. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.



