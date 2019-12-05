Расследования 05.12.2019 10:23
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05.12.2019 10:23
Арестован главарь организованной группы, которая подозревается в хищении бюджетных средств, выделенных в свое время комитетом сельского хозяйства Волгоградской области. Как стало известно ИА «Высота 102», речь идет о сумме почти в 200 миллионов рублей. Следствие полагает, что с 2013 по 2015 годы деньги «уплывали» в руки нескольких мошенников, занимавшихся заключением договоров сельхозстрахования с государственной поддержкой. Договоры заключались между фермерами Волгоградской области и одной из страховых компаний. В преступной группе, помимо руководителя, состояли еще 3 человека. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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