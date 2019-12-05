Расследования

В Волгограде в хищении 200 бюджетных миллионов подозревают «группу товарищей»

Расследования 05.12.2019 10:23
7699 14
05.12.2019 10:23


Арестован главарь организованной группы, которая подозревается в хищении бюджетных средств, выделенных в свое время комитетом сельского хозяйства Волгоградской области. Как стало известно ИА «Высота 102», речь идет о сумме почти в 200 миллионов рублей.  Следствие полагает, что с 2013 по 2015 годы деньги «уплывали» в руки нескольких мошенников, занимавшихся заключением договоров сельхозстрахования с государственной поддержкой.  Договоры заключались между фермерами Волгоградской области и одной из страховых компаний. В преступной группе, помимо руководителя, состояли еще 3 человека. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Мед. анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97

Изготавливаем зонты для дымоходов и вентиляции.

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58
Расследования
04.12.2019 19:26
Расследования 04.12.2019 19:26
1940 9 Обсудить

0
Далее
Расследования
04.12.2019 17:59
Расследования 04.12.2019 17:59
1854 9 Обсудить

0
Далее
Расследования
04.12.2019 11:21
Расследования 04.12.2019 11:21
2655 4 Обсудить

0
Далее
Расследования
04.12.2019 10:25
Расследования 04.12.2019 10:25
5063 22 Обсудить

0
Далее
Расследования
03.12.2019 15:57
Расследования 03.12.2019 15:57
1832 3 Обсудить

0
Далее
Расследования
03.12.2019 13:06
Расследования 03.12.2019 13:06
2030 5 Обсудить

0
Далее
Расследования
03.12.2019 12:18
Расследования 03.12.2019 12:18
2896 7 Обсудить

0
Далее
Расследования
03.12.2019 11:32
Расследования 03.12.2019 11:32
1109 3 Обсудить

0
Далее
Расследования
02.12.2019 14:20
Расследования 02.12.2019 14:20
9320 6 Обсудить

0
Далее
Расследования
01.12.2019 08:59
Расследования 01.12.2019 08:59
3534 4 Обсудить

0
Далее
Расследования
30.11.2019 15:31
Расследования 30.11.2019 15:31
8091 9 Обсудить

0
Далее
Расследования
29.11.2019 13:30
Расследования 29.11.2019 13:30
13294 15 Обсудить

0
Далее
Расследования
29.11.2019 12:20
Расследования 29.11.2019 12:20
23384 15 Обсудить

0
Далее
Расследования
28.11.2019 11:44
Расследования 28.11.2019 11:44
2768 2 Обсудить

0
Далее
Расследования
28.11.2019 11:25
Расследования 28.11.2019 11:25
2584 7 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

14:52
В Волгоградской области полицейские спасли жителя Ямало-Ненецкого округаСмотреть фотографии
14:28
Первые пошли: в Волгограде жителям аварийных домов показали новые квартирыСмотреть фотографии
14:28
Удар по почкам: волгоградку лишили жизненно важного лекарстваСмотреть фотографии
14:10
Путину рассказали, как волгоградские учителя собирают деньги на ремонт школ и занавески (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
12:54
Россельхозбанк предлагает новогодние ставки на потребительские кредитыСмотреть фотографии
11:56
На двух автовокзалах в Волгограде выявили 10 небезопасных рейсовых автобусовСмотреть фотографии
11:46
В Волгограде авиакомпания «Победа» за скупость дважды заплатит пассажиркеСмотреть фотографии
11:45
Адыгея перегнала Волгоградскую область по доходам населенияСмотреть фотографии
11:01
Завершено банкротство на волгоградском предприятии концерна "Тракторные заводы"Смотреть фотографии
10:23
В Волгограде в хищении 200 бюджетных миллионов подозревают «группу товарищей»Смотреть фотографии
10:06
Брат советника губернатора Волгоградской области получил премию правительства РФСмотреть фотографии
09:46
В Волгограде «десятка» сбила женщину с двумя детьмиСмотреть фотографии
09:28
В Горпитомнике Волгограда вскрыли бардак с лекарствами для животныхСмотреть фотографии
08:21
В Волгоградской области обнаружили зараженный АЧС автомобильСмотреть фотографии
19:35
В Волгограде подсчитали количество заснеженных дворовСмотреть фотографии
19:26
В Волгоградской области не теряют надежды найти пропавшего год назад рыбакаСмотреть фотографии
18:07
Писатель Борис Екимов: о дефиците учителей в Волгоградской области, скудных зарплатах и оптимизации Смотреть фотографии
17:59
Обвинила во всем тяжком: пожилая волгоградка подозревается в ложном доносе на зятяСмотреть фотографии
17:10
В Волгограде у алиментщика арестовали BMW с «красивыми» номерамиСмотреть фотографии
16:13
«Хожу дома в зимних сапогах»: жители аварийного дома в Волгограде платят за ледяные батареиСмотреть фотографии
15:38
АО «КАУСТИК» представил жителям Светлого Яра проект улучшения экологической ситуации на прудах-накопителяхСмотреть фотографии
14:37
В Волгоградской области директора школы мошенники «развели» на банкетСмотреть фотографии
14:34
В Волгограде ресторан «Мясо & рыба» избежал крупного штрафаСмотреть фотографии
13:36
Стать клиентом «Открытие Брокер» можно в мобильном приложенииСмотреть фотографии
13:36
Волгоградским УК из-за ленивых дворников пригрозили штрафамиСмотреть фотографии
13:10
В Волгоградской области рассылают поддельные постановления Роспотребнадзора о штрафахСмотреть фотографии
12:28
Главный финансист Волгоградской области заявил о профицитности всей экономики регионаСмотреть фотографии
11:42
Волгоградское УФАС: в Волжском землю под вышки связи раздавали без торговСмотреть фотографии
11:35
Михаил Казиник обнял музыкой юных волгоградцев из детдомов и приемных семей при поддержке СбербанкаСмотреть фотографии
11:32
В Волгоградской области подорожал главный ингредиент салата «Оливье»Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 