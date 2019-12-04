Происшествия

В Волгограде у алиментщика арестовали BMW с «красивыми» номерами

Происшествия 04.12.2019 17:10
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04.12.2019 17:10


Приставы арестовали у должника по алиментам автомобиль "BMW" бизнес-класса. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе УФССП России по региону, мужчина долгое время ничего не перечислял на содержание своего ребенка. Задолженность превысила 200 тысяч рублей. Исполнительное производство находилось в Советском районом отделе, куда мужчину и вызвали на прием. Должник пояснил приставу, что ему нечем платить алименты, но при этом прибыл в отдел УФССП на автомобиле "BMW" бизнес-класса с так называемым "красивым" госномером, где все цифры и буквы одинаковые. Машину в итоге арестовали. Если должник в ближайшее время не погасит имеющуюся задолженность, то автомобиль передадут на реализацию.  

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