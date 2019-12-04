В Волгограде у алиментщика арестовали BMW с «красивыми» номерами





Приставы арестовали у должника по алиментам автомобиль "BMW" бизнес-класса. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе УФССП России по региону, мужчина долгое время ничего не перечислял на содержание своего ребенка. Задолженность превысила 200 тысяч рублей. Исполнительное производство находилось в Советском районом отделе, куда мужчину и вызвали на прием. Должник пояснил приставу, что ему нечем платить алименты, но при этом прибыл в отдел УФССП на автомобиле "BMW" бизнес-класса с так называемым "красивым" госномером, где все цифры и буквы одинаковые. Машину в итоге арестовали. Если должник в ближайшее время не погасит имеющуюся задолженность, то автомобиль передадут на реализацию.



