



К двум годам лишения свободы в колонии общего режима Волжский городской суд приговорил девушку-стажера за хищение со счета организации 1,7 миллиона рублей. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе Волгоградского областного суда, осужденная с мая по июнь текущего года проходила стажировку на должность бухгалтера в организации, занимающейся производством вулканической резины.

Установлено, что получив доступ к самостоятельному проведению финансовых операций по расчетному счету фирмы, она совершила присвоение денежных средств компании на общую сумму 1 772 000 рублей. Похищенными деньгами девушка распорядилась по своему усмотрению, причинив организации материальный ущерб в особо крупном размере.

Свою вину она полностью признала. На основании ст. 82 УК РФ отбывание наказания отсрочено до достижения ее ребенком четырнадцатилетнего возраста. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.



