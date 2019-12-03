В Волгоградской области активизировался грипп группы В

Здравоохранение 03.12.2019 09:11
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03.12.2019 09:11
Три случая заболевания штаммом гриппа группы В зарегистрированы в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в территориальном управлении Роспотребнадзора, заболевание выявлено у непривитых детей в возрастных группах до 2 лет, 4 и 6 лет. Среди привитых заболеваний гриппом не зарегистрировано.
В целом на 48 рабочей календарной неделе уровень заболеваемости ОРВИ в Волгоградской области ниже эпидемического порога на 61%. Количество заболевших респираторными инфекциями по совокупному населению выше уровня предыдущей недели на 6%. В Волгограде уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 30%. По сравнению с предыдущей неделей в областном центре за медпомощью обратилось на 4% больше, прирост количества заболевших отмечен в группах детей 3-6 лет на 20% и 7-14 лет на 9%.
Циркулировали преимущественно респираторные вирусы негриппозной этиологии: парагрипп – 22%, бокавирус – 11%, риновирус – 56%, аденовирус - 11% от общего числа положительных находок. Регистрируются случаи внебольничной пневмонии, преимущественно вызванные микоплазмой.
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