МЧС предупреждает о метели и снежных заносах в Волгоградской области





О наступлении настоящей зимы в Волгоградской области с метелью и снежными заносами сегодня предупреждает МЧС со ссылкой на прогноз Волгоградского ЦГМС, сообщает ИА "Высота 102".

Сегодня вечером и ночью, начиная с западных районов, с распространением на всю территорию области ожидаются снегопады, местами сильный снег с усилением западного ветра до 17 м/с, метели. На дорогах гололедица, снежные накаты, снежные заносы.

В случае ухудшения погодных условий силы и средства областного МЧС готовы к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации на автодорогах, связанные с непогодой.



