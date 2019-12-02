МЧС предупреждает о метели и снежных заносах в Волгоградской области

Экология 02.12.2019 17:13
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02.12.2019 17:13
О наступлении настоящей зимы в Волгоградской области с метелью и снежными заносами сегодня предупреждает МЧС со ссылкой на прогноз Волгоградского ЦГМС, сообщает ИА "Высота 102".
Сегодня вечером и ночью, начиная с западных районов, с распространением на всю территорию области ожидаются снегопады, местами сильный снег с усилением западного ветра до 17 м/с, метели. На дорогах гололедица, снежные накаты, снежные заносы.
В случае ухудшения погодных условий силы и средства областного МЧС готовы к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации на автодорогах, связанные с непогодой.
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