Пять коров сгорели во время пожара под Волгоградом

Происшествия 01.12.2019 09:47
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01.12.2019 09:47
Возгорание хозяйственных построек произошло накануне вечером на территории частного домовладения в хуторе Селиванов Клетского района Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», в результате пожара погибли пять коров. По данным экстренных служб, причина возгорания устанавливается.
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В Волгограде легковушка влетела в буксируемый автобус, есть пострадавший01.12.2019 11:20
Происшествия 01.12.2019 11:20
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В Волгоградской области банда с битами и пистолетом похищала овечек01.12.2019 10:16
Происшествия 01.12.2019 10:16
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Волгоградец поставил на поток производство фальшивых полисов ОСАГО30.11.2019 11:26
Происшествия 30.11.2019 11:26
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В Волгоградской области 17-летний водитель без прав устроил ДТП с 4 пострадавшими30.11.2019 09:35
Происшествия 30.11.2019 09:35
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В Ворошиловском районе Волгограда легковушка сбила бабушку с внучкой29.11.2019 20:14
Происшествия 29.11.2019 20:14
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Под Волгоградом взорвали сразу шесть немецких фугасных бомб29.11.2019 19:43
Происшествия 29.11.2019 19:43
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70 томов и 60 свидетелей: дело об инсценировках ДТП в Волгограде ушло в суд29.11.2019 17:24
Происшествия 29.11.2019 17:24
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В Волгоградской области сотрудница офиса микрозаймов вступила в борьбу с грабителем29.11.2019 13:38
Происшествия 29.11.2019 13:38
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В Волгограде посреди улицы загорелся пассажирский автобус29.11.2019 10:45
Происшествия 29.11.2019 10:45
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В Волгоградской области из перевернувшейся цистерны на обочину трассы вытекает сок29.11.2019 10:11
Происшествия 29.11.2019 10:11
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В Волгограде горит дом в цыганском поселке28.11.2019 19:10
Происшествия 28.11.2019 19:10
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Пропавшего без вести омского подростка нашли на трассе в Волгоградской области28.11.2019 10:33
Происшествия 28.11.2019 10:33
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В Волжском два пассажира маршрутки пострадали в ДТП28.11.2019 09:56
Происшествия 28.11.2019 09:56
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Подозреваемый в краже ранил ножом участкового в Волгоградской области27.11.2019 19:29
Происшествия 27.11.2019 19:29
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В Волгограде мошенницу в берете разыскивают за обман пенсионера27.11.2019 11:02
Происшествия 27.11.2019 11:02
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