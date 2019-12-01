Происшествия

Пять коров сгорели во время пожара под Волгоградом

Происшествия 01.12.2019 09:47
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01.12.2019 09:47


Возгорание хозяйственных построек произошло накануне вечером на территории частного домовладения в хуторе Селиванов Клетского района Волгоградской области.  Как сообщает ИА «Высота 102», в результате пожара погибли пять коров. По данным экстренных служб, причина возгорания устанавливается.

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