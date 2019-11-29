У полиции есть план на случай кладбищенских войн в Волгограде





Ведущее по всем фронтам борьбу с монополизмом Волгоградское УФАС начинает получать первые ответы на отправленные в различные органы письма о необходимости принятия действенных мер по нормализации ситуации на рынке ритуальных услуг, где по-прежнему не знает преград похоронная компания «Память». Как сообщили сегодня ИА «Высота 102» в антимонопольном органе, на днях получен ответ от ГУ МВД России по Волгоградской области, куда также было направлено обращение. В нем содержались, в том числе, выводы УФАС о том, что при разрешении конфликтных ситуаций полиция, как правило, встает на сторону «Памяти» «по непонятной причине считая, что только представители данной структуры имеют право вести хозяйственную деятельность на территории кладбищ Волгограда». Более того, в письме, адресованном руководителю областного Главка МВД Александру Кравченко местным управлением федеральной антимонопольной службы выражено мнение о том, что «такая позиция полиции и ее должностных лиц свидетельствует о ненадлежащем исполнении должностных обязанностей, что может быть обусловлено, в том числе, наличием коррупционных связей между полицией и «Памятью». Антимонопольщики попросили правоохранителей принять исчерпывающие меры по обеспечению соблюдения законности и общественного порядка на рынке ритуальных услуг. Ответ Главка МВД оказался лаконичен, но зато содержал заявление о том, что «разработан алгоритм действий сотрудников полиции, прибывающих на территории кладбищ региона, при поступлении сообщений о конфликтах хозяйствующих субъектов по вопросам захоронений». Судя по комментарию руководителя УФАС Романа Лучникова, от полицейских ждали реакции посерьезней.





«Мы уже привыкли к тому, что практически на все наши обращения по данной теме, куда бы то ни было, мы получаем, к сожалению, не быстрые и малосодержательные ответы. Вот и в этот раз хотелось бы скорости и конкретики. При этом нельзя не обратить внимание на то, что, как следует из ответа, теперь полицией «разработан алгоритм действий сотрудников полиции, прибывающих на территории кладбищ региона, при поступлении сообщений о конфликтах хозяйствующих субъектов по вопросам захоронений». Это не может не радовать, поскольку даже очень мало и очень долго, это, всё-таки, лучше, чем вообще ничего. Теперь очень важно, чтобы, во-первых, перечень принимаемых полицией мер не ограничился только разработкой указанного алгоритма, во-вторых, чтобы эта мера действительно была действенной, а, в-третьих, чтобы этот алгоритм был направлен и применялся прежде всего для борьбы с уродливым монополизмом «Памяти», а не для борьбы с её конкурентами и заказавшими у них ритуальные услуги гражданами. В противном случае, нами будут предприняты меры по доведению сведений об уже имеющихся и дополнительно собранных фактах бездействия ГУ МВД России по Волгоградской области и его должностных лиц по наведению законности и порядка в данной сфере, их отписках на наши обращения о принятии мер, сомнительных отказах в возбуждении уголовных и административных дел до руководства МВД России, включая Министра внутренних дел России Колокольцева, для принятия им уже назревших кадровых решений в отношении руководства ГУ МВД России по Волгоградской области. Поэтому предлагаю всем заинтересованным лицам проверить указанный алгоритм в действии», - отметил Роман Лучников.





Как стало известно ИА «Высота 102», в ответе на письмо УФАС ГУ МВД также сообщило о том, что в декабре текущего года состоится заседание межведомственной рабочей группы при областной прокуратуре по защите прав предпринимателей на рынке ритуальных услуг Волгограда и Волжского.

Об острой ситуации с «ритуалкой» и даже «кладбищенских войнах» , до которых докатился город-герой, ИА «Высота 102» рассказывало в многочисленных публикациях. Ранее после долгих судебных разбирательств ФАС России удалось доказать свою правоту в деле об антиконкурентном сговоре между администрацией Волгограда и ЗАО «Ритуальное предприятие «Память».

Напомним, в марте 2017 года между департаментом городского хозяйства администрации Волгограда и ЗАО «Ритуальное предприятие «Память» были заключены дополнительные соглашения о продлении еще на 10 лет срока действия договора на обслуживание кладбищ и колумбариев, их текущее содержание и капитальный ремонт и о продлении договора на осуществление погребения граждан. Именно эти действия квалифицированы ФАС России как нарушение статьи 16 Закона о защите конкуренции № 135-ФЗ, устанавливающей, в частности, запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения между органами местного самоуправления и хозяйствующими субъектами, т.е. фактически запрет на антиконкурентный сговор между ними.

На сегодняшний день, по итогам всех судебных тяжб, дополнительные соглашения между администрацией Волгограда и ЗАО «Ритуальное предприятие «Память» признаны недействительными. Мэрия пока не предприняла никаких шагов, чтобы положить конец «особым отношениям» с «Памятью». Кроме того, проигравший суды похоронный монополист по-прежнему чувствует себя единоличным хозяином сферы ритуальных услуг в Волгограде.



