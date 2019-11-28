Спорт 28.11.2019 09:01
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28.11.2019 09:01
Президент СФФ "Центр" и Федерации футбола Волгоградской области, председатель Комитета массового футбола РФС Рохус Шох стал советником президента Российского футбольного союза Александра Дюкова. Информация об этом появилась на официальном сайте РФС, сообщает ИА «Высота 102».
В этой должности Рохус Рохусович будет в непосредственном контакте с руководителем отечественного футбола заниматься вопросами работы с регионами и проектами по развитию массового футбола.
Напомним, некоторое время назад председатель облкомспорта Александр Глинянов публично предъявил ряд претензий Федерации футбола Волгоградской области, обвинив ее в невыполнении обязательств по проведению областного чемпионата, в отсутствии взаимодействия по подготовке футболистов и пригрозил проблемами в аккредитации. Рохус Шох в свою очередь ранее заявлял о том, что руководство облкомспорта не заинтересовано в развитии волгоградского футбола и воспитании подрастающей смены.
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