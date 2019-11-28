Спорт

Волгоградец Рохус Шох назначен советником президента РФС Александра Дюкова

Спорт 28.11.2019 09:01
3525 17
28.11.2019 09:01


Президент СФФ "Центр" и Федерации футбола Волгоградской области, председатель Комитета массового футбола РФС Рохус Шох стал советником президента Российского футбольного союза Александра Дюкова. Информация об этом появилась на официальном сайте РФС, сообщает ИА «Высота 102». 
В этой должности Рохус Рохусович будет в непосредственном контакте с руководителем отечественного футбола заниматься вопросами работы с регионами и проектами по развитию массового футбола.
Напомним, некоторое время назад председатель облкомспорта Александр Глинянов публично предъявил ряд претензий Федерации футбола Волгоградской области, обвинив ее в невыполнении обязательств по проведению областного чемпионата, в отсутствии взаимодействия по подготовке футболистов и пригрозил проблемами в аккредитации. Рохус Шох в свою очередь ранее заявлял о том, что руководство облкомспорта не заинтересовано в развитии волгоградского футбола и воспитании подрастающей смены. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Кварцеватели для дома,офиса.Необходима консультация

Новый сайт МеталлТехСнаб

Все операции с коммерческой недвижимостью

Спорт
23.11.2019 17:50
Спорт 23.11.2019 17:50
4052 11 Обсудить

0
Далее
Спорт
22.11.2019 15:59
Спорт 22.11.2019 15:59
11003 19 Обсудить

0
Далее
Спорт
21.11.2019 14:57
Спорт 21.11.2019 14:57
10662 245 Обсудить

0
Далее
Спорт
20.11.2019 14:11
Спорт 20.11.2019 14:11
17424 101 Обсудить

0
Далее
Спорт
17.11.2019 17:54
Спорт 17.11.2019 17:54
5484 1 Обсудить

0
Далее
Спорт
13.11.2019 21:26
Спорт 13.11.2019 21:26
9918 7 Обсудить

0
Далее
Спорт
09.11.2019 17:53
Спорт 09.11.2019 17:53
10045 5 Обсудить

0
Далее
Спорт
03.11.2019 17:52
Спорт 03.11.2019 17:52
21715 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
02.11.2019 16:48
Спорт 02.11.2019 16:48
3996 2 Обсудить

0
Далее
Спорт
31.10.2019 08:42
Спорт 31.10.2019 08:42
12254 12 Обсудить

0
Далее
Спорт
30.10.2019 20:19
Спорт 30.10.2019 20:19
2765 2 Обсудить

0
Далее
Спорт
27.10.2019 18:07
Спорт 27.10.2019 18:07
5467 5 Обсудить

0
Далее
Спорт
27.10.2019 14:52
Спорт 27.10.2019 14:52
2795 3 Обсудить

0
Далее
Спорт
25.10.2019 16:55
Спорт 25.10.2019 16:55
8865 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
23.10.2019 20:53
Спорт 23.10.2019 20:53
28215 10 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

11:44
В Волгоградской области после нападения на полицейского возбуждено уголовное делоСмотреть фотографии
11:25
В Волгограде студент воровал бензин с чужих авто для заправки отцовского подаркаСмотреть фотографии
11:19
В Волгограде жильцы аварийных домов продают мэрии свое ветхое жильеСмотреть фотографии
11:04
Парк в приоритете: губернатор Волгоградской области провел утро «на районе»Смотреть фотографии
10:33
Пропавшего без вести омского подростка нашли на трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:56
В Волжском два пассажира маршрутки пострадали в ДТПСмотреть фотографии
09:35
В Волгограде ПФР незаконно отказал участнику войны в пособии к 9 маяСмотреть фотографии
09:27
Заложники системы: маленькая пациентка уволенного трансплантолога Каабака умерла в Волгограде Смотреть фотографии
09:04
Реконструкторов волгоградского ГДЮЦа наградили госпремиейСмотреть фотографии
09:01
Волгоградец Рохус Шох назначен советником президента РФС Александра ДюковаСмотреть фотографии
08:00
«Агентство Больших Возможностей» - о церемонии награждения победителей юбилейного конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:32
Жителей общаги в Красноармейском районе Волгограда истязают ледяным душемСмотреть фотографииCмотреть видео
19:29
Подозреваемый в краже ранил ножом участкового в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:37
Мэр Волжского в Китае мечтает о канатной дороге до ВолгоградаСмотреть фотографии
18:13
Фундамент под угрозой: в Волгограде суд признал опасным подвал сталинки после перестройкиСмотреть фотографии
16:40
Администрация Волгограда берет взаймыСмотреть фотографии
16:14
Сбежавшие из Волгоградской области на Кипр россияне не проявились в истории с "золотыми паспортами"Смотреть фотографии
15:55
Вкладчикам финансовой пирамиды из Волгоградской области пообещали компенсацииСмотреть фотографии
14:38
В Волгоградской области школьнице отказали в пенсии по случаю потери отцаСмотреть фотографии
14:27
Вскрылось «темное» прошлое поставщика новогодних подарков для детей Волгоградской области Смотреть фотографии
14:17
В Волгоградской области зафиксирована новая вспышка бруцеллезаСмотреть фотографии
13:29
Волгоградскому губернатору в ЖК «Парк Европейский» встретилась девочка в розовомСмотреть фотографииCмотреть видео
13:13
В Волгоградской области «покровителя» иностранцев осудят за взяткуСмотреть фотографии
12:54
В центре Волгограда проведут спецоперацию по спасению Сталинградского тополяСмотреть фотографии
12:05
Под Волгоградом вынесли приговор по делу о гибели трех человек от взрыва на баржеСмотреть фотографии
11:02
В Волгограде мошенницу в берете разыскивают за обман пенсионераСмотреть фотографии
10:08
«То горим, то замерзаем»: в Волгограде остались без отопления десятки домовСмотреть фотографии
09:22
В Волгограде загорелся бар "Бочка"Смотреть фотографии
09:11
В Волгоградской области падают доходы жителей, но растет зарплатаСмотреть фотографии
21:16
«Не депутат, а денди»: вице-спикер Волгоградской облдумы согревается шарфом от «Louis Vuitton» Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 