«Динамо‑Синара» берёт реванш. Решающий матч состоится 5 мая в Чехове

В Волгограде состоялся второй матч финальной серии за 5–8 места между «Динамо‑Синара» (Волгоград) и «Звездой» (Московская обл.). Волгоградки взяли реванш за предыдущее поражение, обыграв соперниц со счётом 29:24.

Начало матча прошло с преимуществом гостей: они повели со счётом 2:0 и не реализовали пенальти. Волгоградки, в свою очередь, смогли забить свой первый мяч лишь на шестой минуте. После удаления Вертушковой «бело‑голубые» восстановили равновесие, а затем вышли вперёд благодаря голу Татьяны Кирилловой с семиметрового. Теперь у гостей наступила голевая засуха, которую волгоградки использовали для наращивания преимущества.

На 14‑й минуте Валентина Минченко перехватила мяч и реализовала быстрый выход – доведя счёт до 6:2. Тренер команды из Звенигорода Ольга Акопян взяла тайм‑аут. И уже на 15‑й минуте, после корректировок наставника, гости прервали серию без голов: в позиционной атаке отличилась Снежанна Вертушкова.

Команда гостей оживилась – казалось, «молниеносные» начали подбираться к сопернику. Однако Мария Дувакина совершила несколько важных сейвов, благодаря чему «динамовки» не позволили сократить разрыв в счёте.

По итогам первого тайма можно сказать, что начало для хозяек площадки сложилось неудачно, но с выходом Татьяны Кирилловой, которая забросила за тайм 6 мячей, игра команды преобразилась. Первая половина встречи завершилась победой «Динамо‑Синара» – 15:12.

Во втором тайме характер игры изменился незначительно. Волгоградки успешно реализовывали атаки, а в воротах надёжно действовала Мария Дувакина. На 38‑й минуте Ольга Акопян взяла второй тайм‑аут, пытаясь переломить ход встречи. Но её услышала только Марианна Егорова, которая забросила три мяча за 1 минуту 23 секунды. Волгоградки спокойно отвечали результативными атаками.





К середине второй половины игры хозяйки площадки вели с преимуществом в семь мячей – 25:18. Имея солидный отрыв, наставник волгоградцев дал игровое время запасным игрокам, что не повлияло на итоговый результат.

В сегодняшнем матче у «Динамо» получалось многое и в атаке, и в обороне, а вратарь надёжно действовала на последнем рубеже. Хороший матч провела Татьяна Кириллова, став лучшим игроком встречи у «бело‑голубых». У гостей лучшей признали Ксению Закордонскую. Итоговый счёт заслуженной победы волгоградок – 29:24.

Тренер «Динамо‑Синара» Евгений Дмитриев поделился впечатлениями о матче:

– Что сегодня понравилось – то, что сыграли целостно. Начало было не очень, а потом в нападении стали лучше завершать атаки, в защите бились. И Маша Дувакина, конечно, компенсировала те ошибки, которые совершались, – и получился такой результат. Ну, хотелось бы большего, поэтому нам есть над чем поработать. И понятно, что в Чехове будет значительно тяжелее, – соответственно, будем готовиться.

«Динамо-Синара» (Волгоград) – «Звезда» (Московская обл.) – 29:24 (15:12).

26 апреля. Волгоград. «Динамо Арена». 1200 зрителей.

Судьи: Даниил Матюхин (Тольятти), Иван Мельников (Москва).

«Динамо-Синара»: Дувакина – Гафонова (1), Сисенова (2), Минченко (2), Дворцевая (1), Чуракова (1), Скивко (4) – Баскакова, Черненко, Кириллова (12), Алексеева (1), Загороднева (5), Белолипецкая, Кириченко, Федорова, Климова.

«Звезда»: Тиханова - Пензева (1), Пингачева (2), Егорова (4), Осипова, Закордонская (6), Вертушкова (4) - Долгих, Дьяченко, Герасимова, Бельчикова (5), Триобчук (1), Попова (1), Суздальцева, Обуховская, Кандакова.

Штрафное время: 2 – 8.

7-метровые/голы: 4/2 – 7/6.

Потери: 12 – 11.

Серия переезжает в Чехов, где 5 мая в решающем матче команды выявят претендента в борьбе за 5 место.

Александр Веселовский

Фото: ГК «Динамо-Синара»