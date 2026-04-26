В облдуме спешно подчищают следы волгоградского депутата Шарифова 6 причин, почему трамвай самый удобный транспорт в городе Волгоградцы отправили в страдающий от наводнения Дагестан гумконвой: видео Гуцан привел Совфеду плохой пример из Волгограда с алкомаркетом вместо ФОКа В Волгограде спроектируют круговое трамвайное движение у ТРЦ «Акварель»

«До полной разгадки тайны подземелий еще далеко»: волгоградский историк рассказал неизвестную историю «бункера Сталина»

«Получить Золотую Звезду он так и не успел»: как сложилась судьба знаменитого снайпера из Сталинграда

Сражался за Сталинград, участвовал в легендарных боях и менял фамилию: судьба знаменитого генерала Жадова

 Экс-начальник УМВД Ростова Шпак не признает вину в получении взяток
В Первомайском районном суде Ростова-на-Дону началось рассмотрение уголовного дела в отношении экс-начальника УМВД Сергея Шпака. Как передает Привет-Ростов, на первом заседании полицейский отказался признавать свою вину.  Сергею Шпаку вменяют...
 Сотрудники двух саратовских птицефабрик лишились работы из-за модернизации
В Саратовской области сотрудники двух птицефабрик фактически лишились работы из-за модернизации, стартовавшей на предприятиях в 2025 году, но затянувшейся до 2027 года. Об этом сообщило ИА «СарИнформ» со ссылкой на...
«Динамо‑Синара» берёт реванш. Решающий матч состоится 5 мая в Чехове

В Волгограде состоялся второй матч финальной серии за 5–8 места между «Динамо‑Синара» (Волгоград) и «Звездой» (Московская обл.). Волгоградки взяли реванш за предыдущее поражение, обыграв соперниц со счётом 29:24.

Начало матча прошло с преимуществом гостей: они повели со счётом 2:0 и не реализовали пенальти. Волгоградки, в свою очередь, смогли забить свой первый мяч лишь на шестой минуте. После удаления Вертушковой «бело‑голубые» восстановили равновесие, а затем вышли вперёд благодаря голу Татьяны Кирилловой с семиметрового. Теперь у гостей наступила голевая засуха, которую волгоградки использовали для наращивания преимущества.

На 14‑й минуте Валентина Минченко перехватила мяч и реализовала быстрый выход – доведя счёт до 6:2. Тренер команды из Звенигорода Ольга Акопян взяла тайм‑аут. И уже на 15‑й минуте, после корректировок наставника, гости прервали серию без голов: в позиционной атаке отличилась Снежанна Вертушкова.

Команда гостей оживилась – казалось, «молниеносные» начали подбираться к сопернику. Однако Мария Дувакина совершила несколько важных сейвов, благодаря чему «динамовки» не позволили сократить разрыв в счёте.

По итогам первого тайма можно сказать, что начало для хозяек площадки сложилось неудачно, но с выходом Татьяны Кирилловой, которая забросила за тайм 6 мячей, игра команды преобразилась. Первая половина встречи завершилась победой «Динамо‑Синара» – 15:12.

Во втором тайме характер игры изменился незначительно. Волгоградки успешно реализовывали атаки, а в воротах надёжно действовала Мария Дувакина. На 38‑й минуте Ольга Акопян взяла второй тайм‑аут, пытаясь переломить ход встречи. Но её услышала только Марианна Егорова, которая забросила три мяча за 1 минуту 23 секунды. Волгоградки спокойно отвечали результативными атаками. 


К середине второй половины игры хозяйки площадки вели с преимуществом в семь мячей – 25:18. Имея солидный отрыв, наставник волгоградцев дал игровое время запасным игрокам, что не повлияло на итоговый результат.

В сегодняшнем матче у «Динамо» получалось многое и в атаке, и в обороне, а вратарь надёжно действовала на последнем рубеже. Хороший матч провела Татьяна Кириллова, став лучшим игроком встречи у «бело‑голубых». У гостей лучшей признали Ксению Закордонскую. Итоговый счёт заслуженной победы волгоградок – 29:24.

Тренер «Динамо‑Синара» Евгений Дмитриев поделился впечатлениями о матче:

Что сегодня понравилось – то, что сыграли целостно. Начало было не очень, а потом в нападении стали лучше завершать атаки, в защите бились. И Маша Дувакина, конечно, компенсировала те ошибки, которые совершались, – и получился такой результат. Ну, хотелось бы большего, поэтому нам есть над чем поработать. И понятно, что в Чехове будет значительно тяжелее, – соответственно, будем готовиться.

«Динамо-Синара» (Волгоград) – «Звезда» (Московская обл.) – 29:24 (15:12).

26 апреля. Волгоград. «Динамо Арена». 1200 зрителей. 

Судьи: Даниил Матюхин (Тольятти), Иван Мельников (Москва).

«Динамо-Синара»: Дувакина – Гафонова (1), Сисенова (2), Минченко (2), Дворцевая (1), Чуракова (1), Скивко (4) – Баскакова, Черненко, Кириллова (12), Алексеева (1), Загороднева (5), Белолипецкая, Кириченко, Федорова, Климова.

«Звезда»: Тиханова - Пензева (1), Пингачева (2), Егорова (4), Осипова, Закордонская (6), Вертушкова (4) - Долгих, Дьяченко, Герасимова, Бельчикова (5), Триобчук (1), Попова (1), Суздальцева, Обуховская, Кандакова.

Штрафное время: 2 – 8.

7-метровые/голы: 4/2 – 7/6.

Потери: 12 – 11.

Серия переезжает в Чехов, где 5 мая в решающем матче команды выявят претендента в борьбе за 5 место.

Александр Веселовский

Фото: ГК «Динамо-Синара»

16:35
Кто не пощадил Кадина? Что известно о самом громком заказном убийстве в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:24
«Ротор» на своем поле сыграл вничью с ульяновской «Волгой» - 0:0Смотреть фотографии
16:00
18020 зрителей следят за игрой «Ротора» на «Волгоград Арене»Смотреть фотографии
15:14
А мышам хорошо: самый заселенный грызунами район назвали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:33
«Динамо‑Синара» берёт реванш. Решающий матч состоится 5 мая в ЧеховеСмотреть фотографии
14:05
Под Волгоградом третьи сутки ищут рыбака, пропавшего в шторм с компаниейСмотреть фотографии
13:10
«Тушили всем миром»: на юге Волгограда сгорела маршрутка №79Смотреть фотографииCмотреть видео
12:38
«Это не ошибка»: в Волгограде объяснили подорожание парковки в центре до 60 рублейСмотреть фотографии
11:23
«Ни воды, ни дороги»: в Волгограде посёлок Солнечный полгода выживает в транспортной блокадеСмотреть фотографииCмотреть видео
11:00
Предупреждение о трёхдневных заморозках объявлено в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:01
Эксперт одобрил строительство музея героям СВО у подножия Мамаева курганаСмотреть фотографии
09:36
Под Волгоградом неуправляемый грузовик придавил своего водителяСмотреть фотографии
09:22
Роковой момент и редкая удача: в Быково крыша рухнула на авто и едва не убила пешеходаСмотреть фотографииCмотреть видео
08:03
Три человека пострадали в ДТП с перевернувшейся фурой под ВолгоградомСмотреть фотографии
07:33
В Волгограде прощаются с руководителем ансамбля «Фолк-экспресс» Владимиром КоньшинымСмотреть фотографии
07:02
«Орёл» и «Ротор‑2» разошлись миром в 5‑м туреСмотреть фотографии
06:42
Покинувшая Россию легкоатлетка Исинбаева напомнила о себе в интервьюСмотреть фотографии
05:40
332 кг рыбы из брошенных сетей спасли в Волгоградской областиСмотреть фотографии
05:01
«Никто из нас и не думал, что мы станем героями»: ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС – о жизни в зоне поражения и работе у реактораСмотреть фотографии
04:44
Беспилотники ВСУ сбили за пределами Волгоградской областиСмотреть фотографии
04:20
Оранжевый уровень погодной опасности продлен в Волгоградской областиСмотреть фотографии
03:25
10-часовую угрозу БПЛА сняли в Волгоградской областиСмотреть фотографии
03:00
В Волгограде молодой медик спасла жизнь упавшего с высоты подросткаСмотреть фотографии
18:30
В Волгограде первые весенние грибы продают по цене говядиныСмотреть фотографии
18:00
Волгоградское УФАС уличило чиновников Урюпинска в запретной дружбе с МАУСмотреть фотографии
17:25
«Спартак‑Волгоград» громит «Штурм-2002» и выходит в полуфиналСмотреть фотографии
16:46
Над Волгоградской областью нависла новая угроза атак БПЛА 25 апреляСмотреть фотографии
16:13
Корзину самых подорожавших продуктов собрали в волгоградском Банке РоссииСмотреть фотографии
15:44
Купившие билеты на концерт ЛСП волгоградцы не вместились в «Кроп Арену»Смотреть фотографии
14:35
Жителям микрорайона Максима Горького в Волгограде досрочно вернули водуСмотреть фотографии
 