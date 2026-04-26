ВТЗ рассказал 600 старшеклассникам о металлургических специальностях В облдуме спешно подчищают следы волгоградского депутата Шарифова 6 причин, почему трамвай самый удобный транспорт в городе Волгоградцы отправили в страдающий от наводнения Дагестан гумконвой: видео Гуцан привел Совфеду плохой пример из Волгограда с алкомаркетом вместо ФОКа

«До полной разгадки тайны подземелий еще далеко»: волгоградский историк рассказал неизвестную историю «бункера Сталина»

«Получить Золотую Звезду он так и не успел»: как сложилась судьба знаменитого снайпера из Сталинграда

Сражался за Сталинград, участвовал в легендарных боях и менял фамилию: судьба знаменитого генерала Жадова

 Экс-начальник УМВД Ростова Шпак не признает вину в получении взяток
В Первомайском районном суде Ростова-на-Дону началось рассмотрение уголовного дела в отношении экс-начальника УМВД Сергея Шпака. Как передает Привет-Ростов, на первом заседании полицейский отказался признавать свою вину.  Сергею Шпаку вменяют...
 Сотрудники двух саратовских птицефабрик лишились работы из-за модернизации
В Саратовской области сотрудники двух птицефабрик фактически лишились работы из-за модернизации, стартовавшей на предприятиях в 2025 году, но затянувшейся до 2027 года. Об этом сообщило ИА «СарИнформ» со ссылкой на...
«Орёл» и «Ротор‑2» разошлись миром в 5‑м туре

25 апреля на Центральном стадионе им. Ленина в Орле состоялся матч 5‑го тура Первенства России по футболу среди команд Второй лиги дивизиона «Б» (группа 3). Хозяева поля – ФК «Орёл» – принимали волгоградский «Ротор‑2». Игра завершилась без забитых мячей – 0:0.

«Орёл», выступавший в роли хозяев, старался контролировать игру с первых минут. Команда активно использовала фланги, пытаясь вскрывать оборону «Ротора‑2» за счёт быстрых кроссов и индивидуальных действий полузащитников.

Гости, в свою очередь, делали ставку на контратаки. Игроки «Ротора‑2» старались ловить соперника на ошибках в средней линии и быстро переводить мяч на половину поля хозяев. В отдельных эпизодах такие действия приводили к опасным моментам у ворот «Орла».

Несмотря на отсутствие голов, матч получился динамичным и богатым на опасные моменты. Обе команды демонстрировали активный атакующий футбол и регулярно угрожали воротам соперника. Однако в завершающей стадии атак игрокам не хватило точности и хладнокровия, чтобы открыть счёт.

«Ротор‑2», занимавший перед игрой 13‑ю строчку, добавил в свой актив одно очко. Для команды, находящейся в нижней части таблицы, даже такой результат может считаться приемлемым, учитывая сложность выезда в Орёл.

«Орел» (Орел) – «Ротор-2» (Волгоград) – 0:0 (0:0).

25 апреля. Орёл. Стадион «Имени В.И. Ленина». Количество зрителей: 2736.

Количество зрителей в гостевом секторе: 3.

Судьи: Андрей Мешков (Москва), Глеб Старшов (Псков), Вадим Феклистов (Великие Луки).

«Орел»: Аверкиев, Сокол, Агаханов, Пятин, Хмелевской, Ушаков, Якушин, Набатов, Борисов (Меркулов, 89), Изотов (Ошкин, 78), Бугаенко (Фатеев, 60).

«Ротор-2»: Литвенок, Фальченко (Слепужников, 46), Правкин, Кычанов, Погудин, Локтев, Литенко (Асланян, 46), Амирханян, Града (Логиш, 67), Платон (Прокофьев, 56), Тарин (Биджилов, 90).

Предупреждены: Изотов, 27 (срыв перспективной атаки). Агаханов, 46 (неспортивное поведение). – Литенко, 17 (грубая игра). Фальченко, 25 (срыв перспективной атаки). Погудин, 39 (срыв перспективной атаки). Локтев, 60 (срыв перспективной атаки).

Следующий матч «Ротор‑2» (Волгоград) пройдёт 2 мая на стадионе «Зенит» в Волгограде. Соперник – «Салют» (Белгород). Начало игры – в 16:00.

Александр Веселовский

13:01
Эксперт одобрил строительство музея героям СВО у подножия Мамаева курганаСмотреть фотографии
12:36
Под Волгоградом неуправляемый грузовик придавил своего водителяСмотреть фотографии
12:22
Роковой момент и редкая удача: в Быково крыша рухнула на авто и едва не убила пешеходаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:03
Три человека пострадали в ДТП с перевернувшейся фурой под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:33
В Волгограде прощаются с руководителем ансамбля «Фолк-экспресс» Владимиром КоньшинымСмотреть фотографии
10:02
«Орёл» и «Ротор‑2» разошлись миром в 5‑м туреСмотреть фотографии
09:42
Покинувшая Россию легкоатлетка Исинбаева напомнила о себе в интервьюСмотреть фотографии
08:40
332 кг рыбы из брошенных сетей спасли в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:01
«Никто из нас и не думал, что мы станем героями»: ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС – о жизни в зоне поражения и работе у реактораСмотреть фотографии
07:44
Беспилотники ВСУ сбили за пределами Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:20
Оранжевый уровень погодной опасности продлен в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:25
10-часовую угрозу БПЛА сняли в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:00
В Волгограде молодой медик спасла жизнь упавшего с высоты подросткаСмотреть фотографии
21:30
В Волгограде первые весенние грибы продают по цене говядиныСмотреть фотографии
21:00
Волгоградское УФАС уличило чиновников Урюпинска в запретной дружбе с МАУСмотреть фотографии
20:25
«Спартак‑Волгоград» громит «Штурм-2002» и выходит в полуфиналСмотреть фотографии
19:46
Над Волгоградской областью нависла новая угроза атак БПЛА 25 апреляСмотреть фотографии
19:13
Корзину самых подорожавших продуктов собрали в волгоградском Банке РоссииСмотреть фотографии
18:44
Купившие билеты на концерт ЛСП волгоградцы не вместились в «Кроп Арену»Смотреть фотографии
17:35
Жителям микрорайона Максима Горького в Волгограде досрочно вернули водуСмотреть фотографии
16:58
«Кому-то они удобнее и милее сердцу: экономист рассказала, сможет ли «безнал» вытеснить живые деньгиСмотреть фотографии
16:38
Путин подписал закон о новых льготах для вдов участников СВОСмотреть фотографии
15:37
Гол Алиева лучший в туре, волгоградские футболисты в сборных Лиги PARIСмотреть фотографии
15:00
МЧС: заморозки продержатся в Волгоградской области до 27 апреляСмотреть фотографии
14:07
Сборная России сыграет в Волгограде 5 июняСмотреть фотографии
13:17
Стекла теплохода на маршруте «Волгоград-Культбаза» выбило штормовой волнойСмотреть фотографии
12:38
В Волгограде авто залетело на ограждение после ДТПСмотреть фотографииCмотреть видео
11:57
Не утонем? На Волжской ГЭС до недели продлили пиковые сбросыСмотреть фотографии
11:06
Под Волгоградом прочесывают 12-километровый берег Волги в поисках пропавшего рыбакаСмотреть фотографии
10:34
Под Волгоградом в массовой аварии погиб человек, 4 в больницеСмотреть фотографии
 