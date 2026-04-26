«Орёл» и «Ротор‑2» разошлись миром в 5‑м туре

25 апреля на Центральном стадионе им. Ленина в Орле состоялся матч 5‑го тура Первенства России по футболу среди команд Второй лиги дивизиона «Б» (группа 3). Хозяева поля – ФК «Орёл» – принимали волгоградский «Ротор‑2». Игра завершилась без забитых мячей – 0:0.

«Орёл», выступавший в роли хозяев, старался контролировать игру с первых минут. Команда активно использовала фланги, пытаясь вскрывать оборону «Ротора‑2» за счёт быстрых кроссов и индивидуальных действий полузащитников.

Гости, в свою очередь, делали ставку на контратаки. Игроки «Ротора‑2» старались ловить соперника на ошибках в средней линии и быстро переводить мяч на половину поля хозяев. В отдельных эпизодах такие действия приводили к опасным моментам у ворот «Орла».

Несмотря на отсутствие голов, матч получился динамичным и богатым на опасные моменты. Обе команды демонстрировали активный атакующий футбол и регулярно угрожали воротам соперника. Однако в завершающей стадии атак игрокам не хватило точности и хладнокровия, чтобы открыть счёт.

«Ротор‑2», занимавший перед игрой 13‑ю строчку, добавил в свой актив одно очко. Для команды, находящейся в нижней части таблицы, даже такой результат может считаться приемлемым, учитывая сложность выезда в Орёл.

«Орел» (Орел) – «Ротор-2» (Волгоград) – 0:0 (0:0).

25 апреля. Орёл. Стадион «Имени В.И. Ленина». Количество зрителей: 2736.

Количество зрителей в гостевом секторе: 3.

Судьи: Андрей Мешков (Москва), Глеб Старшов (Псков), Вадим Феклистов (Великие Луки).

«Орел»: Аверкиев, Сокол, Агаханов, Пятин, Хмелевской, Ушаков, Якушин, Набатов, Борисов (Меркулов, 89), Изотов (Ошкин, 78), Бугаенко (Фатеев, 60).

«Ротор-2»: Литвенок, Фальченко (Слепужников, 46), Правкин, Кычанов, Погудин, Локтев, Литенко (Асланян, 46), Амирханян, Града (Логиш, 67), Платон (Прокофьев, 56), Тарин (Биджилов, 90).

Предупреждены: Изотов, 27 (срыв перспективной атаки). Агаханов, 46 (неспортивное поведение). – Литенко, 17 (грубая игра). Фальченко, 25 (срыв перспективной атаки). Погудин, 39 (срыв перспективной атаки). Локтев, 60 (срыв перспективной атаки).

Следующий матч «Ротор‑2» (Волгоград) пройдёт 2 мая на стадионе «Зенит» в Волгограде. Соперник – «Салют» (Белгород). Начало игры – в 16:00.

Александр Веселовский