Гол Алиева лучший в туре, волгоградские футболисты в сборных Лиги PARI





По итогам 30‑го тура Лиги PARI игроки волгоградского «Ротора» получили признание сразу от двух компетентных структур. Каждое издание представило свою версию символической сборной – и в обеих отметились футболисты «Ротора». А гол Саида Алиева – лучший в туре.

Издание «Советский спорт» совместно с аналитиками РУСТАТ объявило состав символической сборной тура. В неё вошли сразу два игрока «Ротора»: нападающий Саид Алиев и полузащитник Давид Давидян.Звёздная команда тура формируется на основе индекса футболистов – количественной оценки эффективности игрока в матче. Методика расчёта включает фиксацию тактико‑технических действий (ТТД): передач, отборов, перехватов, ударов и т. д.Включение Алиева и Давидяна в сборную подтверждает, что их показатели по итогам матча с «Родиной» оказались среди лучших в туре.Сама Лига PARI также представила свой состав дрим‑тим. По её версии, в число лучших вошёл Саид Алиев. Его включение связано с яркой игрой и решающим голом в матче против «Родины». По признанию лиги гол Саида является лучшим в туре.Победа волгоградского клуба над московским клубом «Родина» со счётом 2:0 стала центральным событием тура. Помимо того, что этот результат продемонстрировал высокий уровень игры «Ротора», матч собрал на трибунах 10 893 зрителя – один из лучших показателей посещаемости в туре.Успех команды отмечен и другими наградами:Лучший тренерский штаб тура – команда специалистов «Ротора» под руководством Дмитрия Парфёнова. Эксперты отметили грамотную тактическую подготовку и мотивацию игроков.«Двенадцатый игрок» – болельщики «Ротора». Активная поддержка трибун является визитной карточкой клуба и важным фактором победы.Александр ВеселовскийФото СК «Ротор»