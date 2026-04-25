ВТЗ рассказал 600 старшеклассникам о металлургических специальностях В облдуме спешно подчищают следы волгоградского депутата Шарифова 6 причин, почему трамвай самый удобный транспорт в городе Волгоградцы отправили в страдающий от наводнения Дагестан гумконвой: видео Гуцан привел Совфеду плохой пример из Волгограда с алкомаркетом вместо ФОКа

«До полной разгадки тайны подземелий еще далеко»: волгоградский историк рассказал неизвестную историю «бункера Сталина»

«Получить Золотую Звезду он так и не успел»: как сложилась судьба знаменитого снайпера из Сталинграда

Сражался за Сталинград, участвовал в легендарных боях и менял фамилию: судьба знаменитого генерала Жадова

Федеральные новости
 Экс-начальник УМВД Ростова Шпак не признает вину в получении взяток
В Первомайском районном суде Ростова-на-Дону началось рассмотрение уголовного дела в отношении экс-начальника УМВД Сергея Шпака. Как передает Привет-Ростов, на первом заседании полицейский отказался признавать свою вину.  Сергею Шпаку вменяют...
 Сотрудники двух саратовских птицефабрик лишились работы из-за модернизации
В Саратовской области сотрудники двух птицефабрик фактически лишились работы из-за модернизации, стартовавшей на предприятиях в 2025 году, но затянувшейся до 2027 года. Об этом сообщило ИА «СарИнформ» со ссылкой на...
Гол Алиева лучший в туре, волгоградские футболисты в сборных Лиги PARI

Спорт 25.04.2026 15:37
25.04.2026 15:37


По итогам 30‑го тура Лиги PARI игроки волгоградского «Ротора» получили признание сразу от двух компетентных структур. Каждое издание представило свою версию символической сборной – и в обеих отметились футболисты «Ротора». А гол Саида Алиева – лучший в туре.

Издание «Советский спорт» совместно с аналитиками РУСТАТ объявило состав символической сборной тура. В неё вошли сразу два игрока «Ротора»: нападающий Саид Алиев и полузащитник Давид Давидян.

Звёздная команда тура формируется на основе индекса футболистов – количественной оценки эффективности игрока в матче. Методика расчёта включает фиксацию тактико‑технических действий (ТТД): передач, отборов, перехватов, ударов и т. д.

Включение Алиева и Давидяна в сборную подтверждает, что их показатели по итогам матча с «Родиной» оказались среди лучших в туре.

Сама Лига PARI также представила свой состав дрим‑тим. По её версии, в число лучших вошёл Саид Алиев. Его включение связано с яркой игрой и решающим голом в матче против «Родины». По признанию лиги гол Саида является лучшим в туре.

Победа волгоградского клуба над московским клубом «Родина» со счётом 2:0 стала центральным событием тура. Помимо того, что этот результат продемонстрировал высокий уровень игры «Ротора», матч собрал на трибунах 10 893 зрителя – один из лучших показателей посещаемости в туре.

Успех команды отмечен и другими наградами:

Лучший тренерский штаб тура – команда специалистов «Ротора» под руководством Дмитрия Парфёнова. Эксперты отметили грамотную тактическую подготовку и мотивацию игроков.

«Двенадцатый игрок» – болельщики «Ротора». Активная поддержка трибун является визитной карточкой клуба и важным фактором победы.

Александр Веселовский

Фото СК «Ротор»

Спорт
25.04.2026 15:37
Спорт 25.04.2026 15:37
Комментарии

0
