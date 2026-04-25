«До полной разгадки тайны подземелий еще далеко»: волгоградский историк рассказал неизвестную историю «бункера Сталина»

«Получить Золотую Звезду он так и не успел»: как сложилась судьба знаменитого снайпера из Сталинграда

Сражался за Сталинград, участвовал в легендарных боях и менял фамилию: судьба знаменитого генерала Жадова

«Спартак‑Волгоград» громит «Штурм-2002» и выходит в полуфинал

24 апреля состоялся второй матч четвертьфинальной серии до двух побед в Евразийской ватерпольной лиге среди мужских команд. Победа в этой встрече вывела «Спартак‑Волгоград» (Волгоград) в полуфинал: команда обыграла «Штурм‑2002» (Московская область) со счётом 23:11.

С первых минут волгоградцы захватили инициативу: отличилась почти вся стартовая шестёрка. Гости сумели ответить лишь однажды – реализовав большинство. Первый период закончился со счётом 6:1 в пользу «Спартака».

Во втором отрезке тренеры хозяев поэкспериментировали с составом. Это позволило сопернику немного выровнять игру, однако волгоградцы не дали приблизиться к себе и уверенно выиграли период со счётом 6:4.

Третья восьмиминутка стала определяющей: «Спартак» одержал убедительную победу со счётом 7:2, фактически сняв все вопросы о победителе. Примечательно, что в атаке отметились почти все спортсмены, игравшие в этом периоде, – каждый внёс свой вклад в общий успех.

В заключительной четверти «Спартак» снизил темп игры, позволив сопернику активизировать атаку. В ходе напряжённой борьбы волгоградцы допустили несколько нарушений, и «Штурм‑2002» получил право на три пятиметровых броска. Вратарь Валерий Буров парировал один из них. Итог четверти – 4:4.

Итоговый счёт матча – 23:11 в пользу волгоградского «Спартака‑Волгоград». Благодаря этой победе команда вышла в полуфинал Евразийской ватерпольной лиги.

– В целом результатом доволен, но игра пока оставляет желать лучшего, — отметил главный тренер «Спартака‑Волгоград» Владимир Карабутов. – В Рузе пропустили 10 мячей, сегодня – 11. Поэтому в защите надо дорабатывать. Перед полуфиналом важно исключить ошибки в обороне.

«Спартак-Волгоград» – «Штурм-2002» (Московская область) – 23:11 (6:1, 6:4, 7:2, 4:4).
24 апреля. Волгоград. Playoff 1/4 финала матч 5. Бассейн ГАУ ДО ВО СШОР по ВВС «Спартак-Волгоград».
Судьи: Максим Пяткин (Москва), Вадим Карташов (Пенза).
«Спартак-Волгоград»: Федотов – Усов (3), Еськов (2), Рудай (1), Жабкин (3), Чуксин (2), Шайхутдинов (3) – Буров, Шулев, Шейкин (2), Носаев (1), Нежинский (4), Андрюков (1), Буланаев (1).
«Штурм-2002»: Заседателев – Гринашко, Ганиев (2), Долинский (1), Ефименко (2), Пиманов (2), Алексеев (1) – Бадьяров, Сазонов, Хасанов, Скорга (1), Пономаренко (1), Курбангалеев, Мясников (1).
Выигранные спринты: 3 – 1.
5-метровые/голы: 0/0 – 3/2.
Удаления: 14 – 5.

Полуфинальные серии в Евразийской ватерпольной лиге проводятся до двух побед. Первый матч состоится 2 мая: «Спартак‑Волгоград» примет на домашней арене «Динамо‑СШОР» (Астрахань). Игра пройдёт в бассейне ГАУ ДО ВО СШОР по водным видам спорта.

Александр Веселовский

Фото: ВК «Спартак-Волгоград»

