«Ротор» на своем поле сыграл вничью с ульяновской «Волгой» - 0:0

Сегодня, 26 апреля, в матче 31 тура Первой лиги чемпионата России по футболу подопечные Дмитрия Парфёнова не смогли переиграть на домашнем стадионе «Волгоград Арена» ульяновскую «Волгу».

Как передает корр. ИА «Высота 102», первый тайм прошёл с небольшим преимуществом хозяев, но без особой остроты у ворот гостей. Во второй половине подопечные Михаила Белова отодвинули игру от своих ворот и даже пытались угрожать воротам Никиты Чагрова.

В таком важном для себя противостоянии «Ротор» теряет два очка - 0:0.

За игрой на домашнем стадионе «Ротора» следили 18020 болельщиков.

