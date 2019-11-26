Происшествия 26.11.2019 13:05
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26.11.2019 13:05
Пожар на складе лакокрасочных материалов в Городищенском районе ликвидирован. Как сообщили ИА «Высота 102№»» в ГУ МЧС по Волгоградской области, в 12:47 удалось полностью справиться с ЧС. Территория, поврежденная огнем, составила 400 кв. м. Общая площадь складских помещений - 3000 кв.м.
Напомним, сообщение о пожаре в селе Оррловка на улице Строительной поступило сегодня примерно в 9 утра. Полыхало складское помещение высотой 5 метров с лакокрасочными материалами на территории строительной базы. Всего в тушении пожара были задействованы 33 человека и 10 единиц спецтехники. Погибших и пострадавших нет.
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