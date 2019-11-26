Под Волгоградом полыхает склад лакокрасочных материалов

Расследования 26.11.2019 09:55
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26.11.2019 09:55
В селе Орловка на улице Строительная в Городищенском районе сегодня около 9 утра начался пожар. Как сообщает ИА «Высота 102», горит складское помещение с лакокрасочными материалами на территории строительной базы. Площадь строения, где тушат пожар, составляет 3000 кв.метров. Высота склада 5 метров. По данным ГУ МЧС России по Волгоградской области, сейчас пожарно-спасательные подразделения ведут борьбу с огнем. Всего задействовано 33 человека и 10 единиц спецтехники. Предварительно, погибших и пострадавших нет.
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