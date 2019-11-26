В Волгограде из-за скандала с увольнением тренера на улице оказались юные боксеры





Сегодня же Павел Дешевов со свой страницы в Instagram заявил следующее: «В результате спровоцированной ситуации, которая привела к незаконному увольнению тренера Дешевова П.Г. , на сегодняшний день мы имеем - «путём нехитрых манипуляций» беззаконно уволенного тренера, и тринадцать нигде не проходящих спортивную подготовку спортсменов, семь из которых являются КМС. В связи с тем, что руководство спортивного комитета Волгоградской области не выполнило своих обещаний , юные спортсмены вчера написали официальные заявления о выходе из спортивной группы школы Олимпийского резерва. Так что теперь тренер без работы, дети без спортивной подготовки», - написал Павел Дешевов и опубликовал фотографию юных боксеров.

В Федерации бокса России ИА «Высота 102» сегодня сообщили, что, как и было заявлено ранее, ведется расследование, кроме того, в адрес губернатора Волгоградской области направлено соответствующее письмо.



