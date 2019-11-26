В Волгограде из-за скандала с увольнением тренера на улице оказались юные боксеры

Спорт 26.11.2019 12:24
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26.11.2019 12:24
Сегодня стало известно о том, что группа родителей юных волгоградских боксеров обратилась в региональное отделение Общероссийского народного фронта с заявлением в защиту оставшегося без работы тренера Павла Дешевова, сообщает ИА «Высота 102». Активисты ОНФ намерены разобраться в ситуации, о которой информагентство рассказывало в публикациях: Безработный тренер по боксу в обращении к президенту заявил о коррупции в детском спорте Волгограда, Федерация бокса России написала письмо губернатору по поводу увольнения тренера в Волгограде, Руководитель Волгоградской областной федерации бокса высказался по поводу скандала с безработным тренером сборной.
Сегодня же Павел Дешевов со свой страницы в Instagram заявил следующее: «В результате спровоцированной ситуации, которая привела к незаконному увольнению тренера Дешевова П.Г. , на сегодняшний день мы имеем - «путём нехитрых манипуляций» беззаконно уволенного тренера, и тринадцать нигде не проходящих спортивную подготовку спортсменов, семь из которых являются КМС. В связи с тем, что руководство спортивного комитета Волгоградской области не выполнило своих обещаний , юные спортсмены вчера написали официальные заявления о выходе из спортивной группы школы Олимпийского резерва. Так что теперь тренер без работы, дети без спортивной подготовки», - написал Павел Дешевов и опубликовал фотографию юных боксеров.
В Федерации бокса России ИА «Высота 102» сегодня сообщили, что, как и было заявлено ранее, ведется расследование, кроме того, в адрес губернатора Волгоградской области направлено соответствующее письмо.
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