Фермер под Волгоградом завысил на бумаге поголовье буренок ради получения бюджетного гранта

Под подозрение в завышении цифр поголовья закупленного племенного скота попал глава одного из крестьянско-фермерских хозяйств Среднеахтубинского района. Как сообщает ИА «Высота 102», предполагается, что фермер приукрасил действительность на бумаге ради получения бюджетного гранта в рамках конкурса «Начинающий фермер», который в 2018 году проводил комитет сельского хозяйства Волгоградской области. В итоге грант в размере почти 3-х миллионов рублей селянин получил, но тайное стало явным после проверки, проведенной оперативниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями.
Расследования 23.11.2019 09:41
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23.11.2019 09:41
Под подозрение в завышении цифр поголовья закупленного племенного скота попал глава одного из крестьянско-фермерских хозяйств Среднеахтубинского района. Как сообщает ИА «Высота 102», предполагается, что фермер приукрасил действительность на бумаге ради получения бюджетного гранта в рамках конкурса «Начинающий фермер», который в 2018 году проводил комитет сельского хозяйства Волгоградской области. В итоге грант в размере почти 3-х миллионов рублей селянин получил, но тайное стало явным после проверки, проведенной оперативниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями.
Под подозрение в завышении цифр поголовья закупленного племенного скота попал глава одного из крестьянско-фермерских хозяйств Среднеахтубинского района. Как сообщает ИА «Высота 102», предполагается, что фермер приукрасил действительность на бумаге ради получения бюджетного гранта в рамках конкурса «Начинающий фермер», который в 2018 году проводил комитет сельского хозяйства Волгоградской области. В итоге грант в размере почти 3-х миллионов рублей селянин получил, но тайное стало явным после проверки, проведенной оперативниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями.
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