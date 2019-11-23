Расследования

Фермер под Волгоградом завысил на бумаге поголовье буренок ради получения бюджетного гранта

Расследования 23.11.2019 09:41
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23.11.2019 09:41


Под подозрение в завышении цифр поголовья закупленного племенного скота попал глава одного из крестьянско-фермерских хозяйств Среднеахтубинского района. Как сообщает ИА «Высота 102», предполагается, что фермер приукрасил действительность на бумаге ради получения бюджетного гранта в рамках конкурса «Начинающий фермер», который в 2018 году проводил комитет сельского хозяйства Волгоградской области. В итоге грант в размере почти 3-х миллионов рублей селянин получил, но тайное стало явным после проверки, проведенной  оперативниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями.

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