Происшествия

В Волгограде в час-пик произошло ЧП на трамвайных путях

Происшествия 22.11.2019 17:55
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22.11.2019 17:55


Трамваи, которые идут в сторону Жилгородка, вынуждены были останавливаться в районе улицы Хорошева и высаживать пассажиров. Как стало известно ИА «Высота 102», причиной экстренных изменений в работе электротранспорта стало ЧП на 51-й Гвардейской, которое едва не закончилось трагедией. Между трамвайными остановками «7-й лицей» и «Молодежный центр» приблизительно в 17:11 перед движущимся трамваем № 7 в неустановленном месте перебежать трамвайные пути попыталась женщина. Водитель трамвая применил экстренное торможение, что позволило избежать более серьезных последствий – транспортное средство толкнуло пешехода. Экипаж трамвая сразу же вызвал скорую медицинскую помощь и правоохранительные органы. Медики диагностировали у 46-летней пострадавшей размозжение трех пальцев правой кисти, черепно-мозговую травму и ушибленную рану волосистой части головы. Женщина доставлена в больницу СМП №25. В администрации Волгограда уточнили, что до выяснения всех обстоятельств ЧП трамваи маршрутов № 5, 7 и 10 временно разворачивались на улице Хорошева. В 19.30 движение в сторону Жилгородка было восстановлено.

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