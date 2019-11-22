Волгоградские единороссы держат курс на Москву для участия в партийном съезде





Сегодня делегация Волгоградской области вылетает в Москву для участия в XIX съезде "Единой России". Освещать работу самого главного для партии власти события в году будут сотни журналистов со всех регионов страны, включая корреспондента ИА "Высота 102". Съезд впервые пройдет в усеченном формате - партийцы планируют уложиться за один день, а не за два, как в последние годы. Упор будет сделан не на дискуссии, а на важные политические заявления. Мероприятие пройдет в одном из павильонов ВДНХ завтра, 23 ноября.





От Волгоградской области участие в съезде примут губернатор Андрей Бочаров, его заместитель Геннадий Шевцов, секретарь реготделения партии, сенатор Сергей Горняков, председатель областной думы Александр Блошкин, руководитель думской фракции Михаил Струк, депутат заксобрания Алексей Волоцков, и.о. председателя Волгоградской гордумы Владлен Колесников, депутат гордумы Дмитрий Федюшкин, руководство регионального исполкома партии, депутаты Госдумы от региона. Официальными делегатами на съезд избраны семь представителей местных отделений «Единой России». Это Василий Гранкин, Олеся Зарубина, Антон Конин, Виталий Молодцов, Наталья Степаненко, Сергей Чаплиев, Инна Штром.

В рамках съезда состоится совместное заседание высшего и генерального советов единороссов и пленарное заседание, на котором запланировано выступление президента России Владимира Путина.

Главная тема съезда - начало очередного электорального цикла и старт подготовки к выборам в Госдуму 2021 года.



