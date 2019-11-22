Расследования

В Волжском ранее судимый директор УК попался на присвоении денег жильцов

Расследования 22.11.2019 10:12
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22.11.2019 10:12

Одна из ресурсоснабжающих организаций Волжского недосчиталась почти 2-х миллионов рублей, которые должны были поступить от управляющей компании. Как сообщает ИА «Высота 102», жители многоквартирного дома по улице Дружбы в свое время дружно оплатили счета за горячую воду, но деньги до поставщиков так и не дошли. Теперь руководитель УК, ранее судимый за мошенничество и, предположительно, присвоивший средства жильцов, может стать фигурантом очередного уголовного дела.

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