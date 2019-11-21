В волгоградской школе прорвало трубу с горячей водой

Происшествия 21.11.2019 14:19
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21.11.2019 14:19
Сегодня в школе №32 в Краснооктябрьском районе Волгограда произошел порыв в системе отопления учебного заведения. Как рассказали ИА «Высота 102» очевидцы, затопило 2-й этаж, кипяток лил с потолка первого этажа, попала вода и в раздевалку. Родители сообщили, что отпустили домой с шестого урока только детей учеников одного класса - вода капала рядом с их кабинетом. Впрочем, никаких сбоев в учебном процессе второй смены не было – аварию оперативно ликвидировали. Тем более случившееся не скажется на работе школы и завтра.
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