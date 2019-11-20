Политика

Волгоградские депутаты разбушевались: о мухосранске, электробусах и фиговых архитекторах

Политика 20.11.2019 15:53
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20.11.2019 15:53





Оставшиеся без присмотра депутаты гордумы сегодня устроили небольшой переполох. Участие в оживленной дискуссии приняли всего навсего трое депутатов, организовавших легкий троллинг чиновникам мэрии. Однако для представительного собрания Волгограда и это не мало – эффект толпы, как правило, на заседаниях прежде создавал один депутат, так и не примкнувший ни к одной из фракций. Сегодня его соло неожиданно разбавили выступления двух системных оппозиционеров – коммуниста и справоросса. Думцев зацепили две темы – продуктовый праздничный набор для участников Сталинградской битвы и коммерческая застройка пустыря рядом с Ткачевским рынком. 
Откуда такая недюжинная смелость и желание спорить у отдельных народных избранников – остается только гадать. Быть может, на слуг народа повлияло отсутствие спикера. Сегодняшнее заседание стало первым без председателя Андрея Косолапова, сложившего полномочия депутата.
Нардепы, похоже, уподобились озорным школьникам, которые остались в классе без учителя. Думцы, конечно, не стояли на ушах, не бросались портфелями, но, как говорится, слегка поверили в себя. Сегодня они просто шалят, а завтра что – в конец распоясаются? Едва ли такой сценарий устроит «Единую Россию». Тем не менее, пока партия власти имя нового спикера называть не торопится. 
Этот кадровый вопрос витал в воздухе еще 8 ноября на региональной конференции «ЕР». Все слухи о возможном выдвижении кандидатуры развеял лидер реготделения партии. Сергей Горняков со сцены ГДЮЦа заявил коллегам, что по данной теме партийцы соберутся отдельно. Когда это произойдет – из уст главного единоросса области не прозвучало. Исполняющим обязанности председателя думы в настоящее время является Владлен Колесников.

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